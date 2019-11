Đạo diễn giải thích nguyên nhân ‘Charlie’s Angels’ thất bại

Ra rạp toàn cầu vào ngày 15.11, Charlie’s Angels (tựa Việt: Những thiên thần của Charlie) với màn thể hiện của 3 “thiên thần” mới gồm: Kristen Stewart, Naomi Scott và Ella Balinska không thể giúp hãng Sony đạt được khoản doanh số như kỳ vọng. Tác phẩm thu về vỏn vẹn khoảng 8,6 triệu USD từ phòng vé quê nhà. Tại thị trường quốc tế, phim hành động do Elizabeth Banks cầm trịch cũng chỉ giúp hãng phim “bỏ túi” thêm 19,3 triệu USD, đưa doanh thu toàn cầu lên mốc 27,9 triệu USD sau 3 ngày “xuất xưởng”.

Những thiên thần của Charlie (2019) thua xa doanh thu của 2 phần Charlie’s Angels do Drew Barrymore, Cameron Diaz và Lucy Liu đóng chính ra mắt năm 2000 và 2003. Hai tác phẩm cũ nói trên có doanh thu 3 ngày mở màn lần lượt là 40 triệu USD và 37 triệu USD ẢNH: SONY

Elizabeth Banks - đạo diễn kiêm biên kịch, nhà sản xuất đồng thời xuất hiện với vai Bosley trong Charlie’s Angels (2019) từng ngụ ý rằng phiên bản làm lại của thương hiệu này không gây được tiếng vang tại phòng vé trong tuần đầu ra mắt là bởi “nam giới không đi xem phim hành động do phụ nữ đóng”. Cụ thể, trong cuộc trò chuyện với Herald Sun trước thềm phim ra rạp, nữ diễn viên quyền lực này cho biết sự phân biệt giới tính từ những khán giả theo chủ nghĩa nam quyền sẽ là nguyên nhân khiến “đứa con tinh thần” của cô không thành công trên mặt trận thương mại. Nhà làm phim này cũng từng hết lời kêu gọi khán giả ra rạp ủng hộ tác phẩm. “Mọi người phải mua vé xem Charlie’s Angels, bộ phim này phải kiếm ra tiền. Nếu tác phẩm không kiếm ra tiền, điều này sẽ củng cố một khuôn mẫu tại Hollywood rằng đàn ông không đi xem phim hành động do phụ nữ đóng”, Elizabeth Banks cho biết.

Charlie's Angels là tác phẩm tâm huyết của Elizabeth Banks khi nữ diễn viên này đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong quá trình sản xuất phim ẢNH: SONY

Cũng trong cuộc phỏng vấn, minh tinh phim Trò chơi sinh tử dường như gạt qua sự thành công của Captain Marvel (doanh thu 1,1 tỉ USD) và Wonder Woman (từng “bỏ túi” 821 triệu USD) - hai bộ phim đều lấy nhân vật nữ làm trung tâm. Theo Elizabeth Banks, hai tác phẩm nói trên đều là thể loại phim dành cho nam giới. “Mặc dù đó là những bộ phim về phụ nữ, chúng vẫn chỉ tạo nền cho một vũ trụ điện ảnh lớn hơn. Cho nên, bạn có thể đang xem Wonder Woman đấy, nhưng đây chỉ là bộ phim chuẩn bị cho 3 nhân vật (nam) tiếp theo hay chuẩn bị cho Justice League thôi”, đạo diễn Những thiên thần của Charlie giải thích. Dẫu vậy, nhà làm phim này không phủ nhận thành công của Captain Marvel hay Wonder Women và khẳng định rằng các tác phẩm về nữ giới cần được ủng hộ nhiều hơn tại phòng vé.

Hôm 18.11, trên Twitter, Elizabeth Banks tự an ủi mình sau màn “ngã ngựa” của bộ phim tâm huyết: “À thì, nếu như bạn thất bại, hãy vui vì biết rằng tên của mình vẫn xuất hiện trong phim ít nhất 4 lần. Tôi tự hào về Charlie’s Angels và rất vui khi tác phẩm được trình diện trước thế giới ”.

Elizabeth Banks (bìa phải) cùng dàn thiên thần mới của Charlie trong tác phẩm vừa ra mắt ẢNH: SONY

Dẫu phim đã tiêu tốn khoản ngân sách 50 triệu USD lại không mở màn như đúng kỳ vọng, tờ Los Angerles Times vẫn gọi Elizabeth Banks là kẻ chiến thắng can đảm khi cô mạnh dạn “hồi sinh” thương hiệu Những thiên thần của Charlie cũng như thông điệp nữ quyền của nó. Ngoài những nỗ lực âm thầm đằng sau màn ảnh, nữ đạo diễn này đóng vai trò quan trọng trong phim khi cô hóa thân thành một cựu thiên thần đã trở thành Bosley (một cấp bậc lãnh đạo trong tổ chức) và tiếp tục dẫn dắt những thiên thần mới thực hiện sứ mệnh của họ.

“Tôi tự hào về di sản của Charlie’s Angels và những thiên thần của tôi đang tiếp nối di sản của những thiên thần đi trước. Tôi biết Drew Barrymore đã tin tưởng giống như tôi khi cô ấy sản xuất 2 tác phẩm đầu (Charlie's Angels năm 2000 và Charlie's Angels: Full Throttle năm 2003). Hiện tại, điều mà tôi hi vọng là chúng tôi có thể tạo cảm hứng cho một nhà làm phim hoặc một nhóm thiên thần khác trong 10 năm tới”, Elizabeth Banks bộc bạch với tờ The Times trước khi tác phẩm mới của cô ra mắt.