Đạo diễn huyền thoại Martin Scorsese hợp tác với Apple

Tạp chí Variety cho biết thêm các phim mới của Apple sẽ do Martin Scorsese ngồi ghế sản xuất thông qua công ty phim của mình là Sikelia Productions. Trước nhà làm phim gạo cội từng "ẵm" giải Oscar này, nhiều đạo diễn, ngôi sao khác ở Hollywood cũng đã bắt tay với Apple như Ridley Scott, Oprah Winfrey, Alfonso Cuaron hay Julia Louis-Dreyfus.

Trước khi hợp tác với Apple, cha đẻ của Taxi driver đã chỉ đạo bộ phim tội phạm dài hơi chiếu trực tuyến The Irishman vào năm rồi. Tác phẩm này đã nhận được 10 đề cử tại giải Oscar lần thứ 92, bao gồm đề cử cho Phim hay nhất.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên nhiều "đại gia" trực tuyến rất nỗ lực trong việc sản xuất và đưa phim chiếu mạng để phục vụ khán giả. Cách đây không lâu, Apple từng thông báo hãng đang đổ tiền sản xuất cho dự án mới nhất của Martin Scorsese là Killers of the flower moon có tài tử Leonardo DiCaprio và Robert De Niro tham gia. Hiện tại, phim đang trong giai đoạn tiền sản xuất và dự kiến sẽ được phát hành trong năm 2021.