Đạo diễn Luk Vân: Tôi bất ngờ khi ba thành viên The Air rời nhóm

Trong buổi họp báo ngày 28.5, The Air xuất hiện với 4 thành viên. Bên cạnh hai thành viên cũ là Lu An và Eight.D, nhóm nhạc có thêm hai thành viên mới là Kar và T. Chia sẻ về sự thay đổi này, Luk Vân, người sáng lập nhóm cho biết cô cũng bất ngờ khi 3 thành viên cũ rời nhóm. Đạo diễn Mùa yêu đầu tiên kể sau thời gian hoạt động, 3 thành viên của nhóm nhận ra họ không còn niềm đam mê dành cho ca hát nữa mà muốn phát triển con đường diễn viên.

Những áp lực từ chuyện cá nhân và chuyện gia đình khiến các thành viên muốn chấm dứt hoạt động chung của nhóm. “Thật ra từ khi thành lập nhóm đã có nhiều ràng buộc về hợp đồng. Nếu dùng điều khoản thì chắc chắn các bạn sẽ ở lại. Tuy nhiên, tôi tôn trọng quyết định của các bạn và không muốn làm tốn thời gian của nhau. Chúng tôi quyết định để các bạn ra đi để có thể tập trung phát triển những người muốn ở lại”, Luk Vân chia sẻ.



Đồng thời, nữ đạo diễn khẳng định việc các thành viên rời nhóm xuất phát từ chuyện cá nhân, chuyện gia đình chứ không liên quan đến mâu thuẫn nội bộ. “Nếu so sánh về chuyện chi trả, tôi chắc rằng các thành viên của The Air nhận được mức thù lao rất cao. Vậy nên sẽ không có chuyện các bạn bức xúc hay mâu thuẫn gì. Thậm chí, khi các bạn rời nhóm vẫn được công ty ủng hộ. Hợp đồng được xử lý thuận cả tình và lý, đúng với tình cảm cả hai bên xây dựng trong một năm qua”, Luk Vân cho biết.

Nhóm cho biết việc 3 thành viên cũ rời nhóm đã tác động đến quá trình họạt động của nhóm thời gian qua Ảnh: Tài The Air khẳng định sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả trong lần trở lại này

Trưởng nhóm Lu An chia sẻ anh hoang mang trước sự ra đi của các thành viên trong nhóm. Nam ca sĩ cho biết thời điểm đó, anh rất lo sợ việc thành viên rời nhóm sẽ tác động đến quyết định tan rã nhóm. Nói về các thành viên mới, trưởng nhóm khẳng định: “Người lạ thế nào cũng quen, tôi hi vọng thời gian ở chung một nhà sẽ giúp chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Những thành viên mới sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng cái tên của The Air đến gần với người hâm mộ hơn”.

Đồng thời, Lu An cũng cho biết chính biến cố về sự thay đổi thành viên đã tác dộng nhiều đến quá trình hoạt động nhóm, khiến The Air ít được chú ý mặt dù đã hoạt động 1 năm với mức đầu tư khủng. Tuy nhiên, trưởng nhóm khẳng định với những hoạt động mới trong năm 2018, The Air sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ.

The Air là nhóm nhạc có ngoại hình sáng sân khấu, các chàng trai đều sở hữu chiều cao 1,8m. Chính điều này đã giúp “con cưng” của Luk Vân nhanh chóng được chú ý. Lu An cho biết ngoại hình là điểm thuận lợi của The Air nhưng cũng chính là áp lực bởi nếu như không cố gắng ra mắt các dự án âm nhạc, dự án điện ảnh thì khán giả sẽ quên rằng The Air từng là một nhóm nhạc. “Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để ra mắt những dự án âm nhạc, dự án điện ảnh chất lượng. Hi vọng rằng trong tương lai, khán giả sẽ đón nhận nhóm”, Lu An khẳng định.

Khi được hỏi về việc bị so sánh với những những nhóm nhạc khác, đặc biệt là Zero 9, đại diện The Air cho biết mỗi nhóm sẽ có những màu sắc, phong cách âm nhạc riêng. Nhóm cho rằng các nhóm nhạc đi trước sẽ có rất nhiều điều để The Air học hỏi và phát triển. Sắp tới, The Air sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Take my hand và bộ phim điện ảnh Anh vẫn bên em. Đây là những dự án âm nhạc đánh dấu sự trở lại của nhóm với đội hình mới.