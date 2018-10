Đạo diễn Nhật làm MV Halloween cho 'thí sinh triệu view' Giọng hát Việt 2018

Avin Lu, thành viên trong đội của huấn luyện viên Tóc Tiên, đã tạo được dấu ấn riêng cùng với các bản cover trẻ trung như Tình yêu tôi hát, Đường cong… như một giọng ca trẻ có màu sắc riêng dễ nhận biết, vũ đạo bắt mắt cùng ngoại hình sáng sân khấu.

Chia tay cuộc thi, Avin Lu trở lại với cuộc sống của một ca sĩ underground như thuở nào: vẫn cần mẫn tập viết nhạc, thu âm thử những bài hát mới … để tìm kiếm một cơ hội mới. Nếu như trước đây, Avin Lu thử thách bản thân bằng nhiều vai trò: ca hát, nhảy múa, đóng phim… thì sau cuộc thi Giọng hát Việt, anh nhận ra mình thực sự muốn gì và hợp với công việc gì.

ẢNH: JUNDAT Cao 1m77, giọng ca sinh năm 1995 này được nhìn nhận sáng sân khấu, bên cạnh ấn tượng nhảy đẹp hát hay

Avin muốn được trở thành một ca sĩ, một người được hát và nhảy trước khán giả, được biểu diễn những giai điệu do chính mình viết ra… Và ước muốn ấy bắt đầu khi Avin Lu đầu quân cho Star Park Entertainment, để rồi hôm nay, anh đã có sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp đầu tiên.

ẢNH: JUNDAT Ca sĩ chính sẽ thủ vai Sói nguy hiểm...

Đêm thứ 3 là sáng tác của nhạc sĩ Vũ Minh Tâm, một bài hát R&B với chủ đề quen thuộc – tình yêu tan vỡ. Ca khúc thể hiện tâm sự của một chàng trai vẫn đang mong đợi cô gái quay trở lại sau những rạn nứt… Thế nhưng, để hợp với mùa Halloween, đạo diễn người Nhật – Toshimichi Saito đã xây dựng một kịch bản MV đặc biệt hơn, lấy cảm hứng từ trò chơi nhập vai đang được ưa chuộng trong giới trẻ - Ma sói (Werewolf).

MV Đêm thứ 3 được đầu tư khá công phu. Avin Lu đã có một cơ hội phô diễn thế mạnh ca hát, nhảy múa và cả diễn xuất.

Với thế mạnh ở mảng phim ngắn, đạo diễn Toshimichi Saito đã giành được 15 giải thưởng quốc tế. Trong đó có thể kể tới Grand Prix tại Tehran International Short Film Festival, Grand Prix tại New Directors Film Festival - Tokyo, the Best Narrative Short tại Queens World Film Festival, và the Best National Short Award tại Sapporo International Short Film Festival. Từ tháng 2.2018, Toshimichi Saito đến TP.HCM để tiếp tục phát triển công việc của mình.