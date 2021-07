Đạo diễn Paul Verhoeven lên tiếng bảo vệ bộ phim về tình yêu đồng tính của hai nữ tu

Đạo diễn Paul Verhoeven, người cầm trịch bộ phim Benedetta mô tả chi tiết mối quan hệ “ướt át” của hai nữ tu vào thế kỷ 17, đã trả lời các nhà phê bình gọi bộ phim liên quan đến tôn giáo của ông là "báng bổ".

Paul Verhoeven (83 tuổi), nói trong cuộc họp báo tại LHP Cannes lần thứ 74 đang diễn ra ở Pháp (kết thúc ngày 17.7), nơi phim Benedetta vừa được công chiếu: “Tôi không hiểu làm sao mà có thể báng bổ được một điều gì đó từng xảy ra, ngay cả khi đó là vào năm 1625. Những gì diễn ra trên phim phần lớn là sự thật. Ý tôi là, tất nhiên, chúng tôi có thay đổi một chút. Nhưng tại sao bạn lại nói về sự báng bổ, về điều gì đó đã xảy ra cách đây gần 400 năm? Tôi nghĩ điều đó là sai”.

Vị đạo diễn Hà Lan thực hiện tác phẩm điện ảnh Benedetta dựa theo cuốn sách Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy của tác giả Judith C. Brown phát hành năm 1986. Phim kể về cuộc đời của nữ tu đồng tính nữ Benedetta Carlini (1591-1661), là viện trưởng của Tu viện Mẹ Thiên Chúa, tại Pescia (Ý). Bà có mối quan hệ tình cảm với một trong những nữ tu của mình - Sơ Bartolemea nên bị tước cấp bậc và bị tống giam.