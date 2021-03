Đạo diễn phim ‘Hai Phượng’ chỉ đạo ‘The Requin’ với ngôi sao Alicia Silverstone đóng chính

The Requin được công ty Film Bridge International có trụ sở tại L.A (Mỹ) chịu trách nhiệm phân phối thông qua các công ty đối tác ở Úc, New Zealand, Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan, Đông Nam Á và Việt Nam.

Hai diễn viên Alicia Silverstone (nổi tiếng qua phim Batman&Robin, The Crush) và James Tupper đóng chính The Requin, dự kiến phát hành vào tháng 6.2021. Một số hình ảnh đầu tiên của bộ phim được tiết lộ. Nội dung xoay quanh cặp đôi đang có cuộc nghỉ dưỡng lãng mạn ở Việt Nam thì bất ngờ bị mắc kẹt trên biển sau khi một cơn bão nhiệt đới lớn quét sạch ngôi biệt thự bên bờ biển của họ. Trong khi người chồng bị thương nguy kịch, người vợ phải một mình chiến đấu với cá mập trắng khổng lồ.

Cảnh trong phim The Requin ẢNH: DEADLINE

Lê Văn Kiệt viết kịch bản và đạo diễn The Requin. Ellen Wander, Jordan Dykstra của Film Bridge International giữ vai trò sản xuất. Hiện tại trong quá trình hậu kỳ, các nhà sản xuất cho Deadline biết The Requin có gần 1.000 cảnh quay VFX (hiệu ứng hình ảnh). “Không chỉ Kiệt mang đến một bộ phim thú vị để xem, mà nội dung của The Requin là câu chuyện sống còn tập trung vào một người phụ nữ có ý chí sống mãnh liệt”, Ellen Wander nói thêm.

Trước đó, quá trình ghi hình The Requin diễn ra tại trường quay Universal ở Orlando, Mỹ. Bên cạnh phim Hai Phượng (2019), đạo diễn Lê Văn Kiệt từng thực hiện một số dự án đáng chú ý khác như Ngôi nhà trong hẻm (2012), Dịu dàng (2014).