Đạo diễn phim kinh dị 'Last Night in Soho' viết tâm thư yêu cầu khán giả không tiết lộ nội dung phim

Trong bức thư đăng tải trên Instagram, đạo diễn Edgar Wright cho biết ông và ê kíp phim Last Night in Soho (tạm dịch: Đêm qua ở Soho) đã quyết định dời ngày chiếu tác phẩm đến ngày 29.10 tới tại các rạp ở thị trường Mỹ, nhưng do tác phẩm chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Venice ở Ý ngày 4.9 vừa qua (giờ địa phương) nên có nhiều khán giả sẽ xem trước phim này.

Do đó, đạo diễn bộc bạch trong thư: "Bản thân tôi và đoàn làm phim Last Night in Soho rất hứng khởi khi phim chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Venice nhưng mong mọi người, nhất là những khán giả đầu tiên của chúng tôi đừng tiết lộ về phim để khán giả xem sau có cơ hội khám phá tác phẩm.

Khi viết kịch bản dự án này, chúng tôi yêu mến bất cứ khán giả nào cùng khám phá cuộc hành trình với nàng Eloise. Vì thế mà, làm ơn, nếu như bạn có thể, xin hãy giữ việc chia sẻ những trải nghiệm về phim lại, vì những gì đã xảy ra Đêm qua ở Soho thì sẽ nằm lại ở Soho...". Kết thư, nam đạo diễn cảm ơn khán giả.

Nữ diễn viên Anya Taylor-Joy chụp hình ra mắt phim Last Night in Soho tại Liên hoan phim Venice ngày 4.9 Ảnh: Reuters

Nàng Eloise mà đạo diễn nhắc tới trong thư là nhân vật chính trong phim Last Night in Soho. Cô là một phụ nữ sở hữu giác quan thứ sáu, có khả năng du hành thời gian về quá khứ để khám phá cuộc đời mình qua... cơ thể của người mà cô thần tượng, nữ ca sĩ Sandie do Anya Taylor-Joy thủ vai. Bối cảnh của phim xảy ra vào thập niên 1960 ở Anh.

Trong số những dự án được mong đợi của năm nay, tác phẩm Last Night in Soho là một trong số đó. Dự án này đánh dấu sự tái xuất của nhà làm phim người Anh Edgar Wright sau nhiều dự án nổi bật trước đó như Shaun of the Dead hay Baby Driver. Đáng chú ý, phim có sự góp mặt của nữ diễn viên Anya Taylor-Joy, một trong những nhân tố sáng của dòng phim giật gân, kinh dị thời gian qua như The Witch, Split, Glass hay gần đây là series truyền hình The Queen's Gambit.