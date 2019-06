Đạo diễn phim 'Romeo và Juliet' qua đời ở tuổi 96

Con trai của nhà làm phim kinh điển tiết lộ với truyền thông rằng Franco Zeffirelli đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở thủ đô Rome (Ý) vào hôm 15.6. Trước khi ra đi trong sự tiếc thương của người thân và khán giả quốc tế, đạo diễn sinh năm 1923 từng có chuỗi ngày chống chọi với bệnh tật. “Ông ấy đã chịu đựng đau đớn suốt một thời gian dài nhưng giờ đây bố tôi đã có thể yên nghỉ, ông ấy ra đi trong thanh thản”, con trai của Franco Zeffirelli nói thêm.

Tin tức về cái chết của Franco Zeffirelli đã khiến hàng triệu người hâm mộ không khỏi tiếc nuối, xót xa bởi những tác phẩm của ông đã trở thành kinh điển và gắn với ký ức của nhiều thế hệ khán giả khắp thế giới. Ông Giuseppe Conte, Thủ tướng Ý bày tỏ trước nỗi mất mát của điện ảnh quê nhà: “Tôi đã vô cùng xúc động bởi sự ra đi của Franco Zeffirelli - một đại sứ điện ảnh, nghệ thuật và vẻ đẹp của Ý”.

ẢNH: PARAMOUNT Romeo và Juliet do Franco Zeffirelli cầm trịch được công chiếu năm 1968 và nhanh chóng lập kỷ lục phòng vé tại Mỹ, mặc dù phim được thực hiện bởi hai diễn viên vô danh là Leonard Whiting và Olivia Hussey. Tác phẩm sau đó đã đem về được 2 tượng vàng Oscar và 3 giải Quả cầu vàng

Franco Zeffirelli sinh năm 1923 tại Florence, Ý. Đương thời, ông được khán giả quốc tế biết đến với những tác phẩm đã thành hàng kinh điển như Romeo và Juliet (1968), Jesus of Nazareth (1977) hay các bộ phim nổi tiếng như: The Taming of the Shrew, Brother Sun, Sister Moon, The Champ, Endless Love, Hamlet…

Trong suốt sự nghiệp, Franco Zeffirelli đã dùng khối óc của mình để tạo ra những đứa con tinh thần được săn đón nồng nhiệt tại phòng vé Bắc Mỹ, điều mà hiếm có nhà làm phim Ý nào đạt được. Ông từng có cơ hội làm việc với những nghệ sĩ vĩ đại như Luciano Pavarotti, Placido Domingo và Maria Callas đến các ngôi sao kinh điển của Hollywood: Elizabeth Taylor, Richard Burton, Mel Gibson, Cher và Judi Dench.

ẢNH: SHUTTERSTOCK Đạo diễn Franco Zeffirelli trên trường quay Romeo và Juliet

Hơn 50 năm gắn bó với nghệ thuật, Franco Zeffirelli cho biết sứ mệnh của mình là làm cho văn hóa có thể tiếp cận gần gũi với công chúng. Ông thường tìm cảm hứng làm phim trong các tác phẩm kinh điển của Shakespeare hay các nhà văn vĩ đại khác. Đạo diễn sinh năm 1923 cũng tạo nên các vở opera nhắm vào khán giả truyền hình nhằm đưa nhạc kịch trở nên gần gũi hơn với đại chúng. Franco Zeffirelli từng tự ví ông như một tiểu vương với hậu cung gồm ba “người đẹp”: phim, nhà hát và opera.