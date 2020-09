Đạo diễn Séc từng đoạt giải Oscar Jiri Menzel qua đời ở tuổi 82

Hãng Reuters đưa tin, Jiri Menzel qua đời ngày 5.9 tại TP.Prague, Cộng hòa Séc. Ông là một phần của Làn sóng mới điện ảnh Séc những năm 1960 bao gồm cả đạo diễn Milos Forman và Vera Chytilova.

Jiri Menzel nổi tiếng với bộ phim Closely Wised Trains kể câu chuyện một nhân viên điều phối xe lửa trẻ tuổi ở Tiệp Khắc bị Đức chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai. Phim được dựa theo cuốn tiểu thuyết của nhà văn Séc Bohumil Hrabal. Những bộ phim khác của Jiri Menzel cũng gây tiếng vang như My Sweet Little Village (1985), I Served the King of England (2006)…