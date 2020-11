Đạo diễn Spike Lee làm phim nhạc kịch về Viagra

Hãng Reuters đưa tin, Spike Lee (63 tuổi) sẽ đạo diễn bộ phim chưa có tên gọi từ một kịch bản mà ông đã viết về việc khám phá và tung ra loại thuốc điều trị rối loạn cương dương. Phim dựa trên một bài báo xuất bản năm 2018 trên tạp chí dành cho đàn ông Esquire có tên All Rise, các nhà sản xuất cho biết hôm 17.11 (giờ địa phương).

Các ca khúc trong phim sẽ do bộ đôi đứng sau vở nhạc kịch rock Passing Strange từng đoạt giải Tony năm 2008 là Heidi Rodewald và Stew sáng tác. Passing Strange kể về hành trình khám phá bản thân của một nghệ sĩ da màu do Spike Lee quay tại Broadway vào tháng 7.2008, công chiếu năm 2009.

Viagra do hãng dược Pfizer Inc sản xuất, lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào năm 1998, ban đầu được phát triển như một phương pháp điều trị tiềm năng cho chứng đau ngực liên quan đến tim sau đó được sử dụng để điều trị rối loạn chức năng cương dương.

Spike Lee đã giành giải Oscar đầu tiên vào năm 2019 hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất với phim BlacKkKlansman. Trước đó vào năm 2015 ông nhận giải Oscar danh dự của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ trao tặng. Spike Lee đạo diễn hơn 50 phim điện ảnh và tài liệu bao gồm các tác phẩm kinh điển như Do the Right Thing, Inside Man, Malcolm X... và bộ phim mới nhất về nạn nhân chiến tranh Việt Nam - Da 5 Bloods. Ông cũng tham gia đóng 10 bộ phim do mình đạo diễn.