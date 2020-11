Đạo diễn tiết lộ lý do Donald Trump đóng phim 'Ở nhà một mình' phần 2

Theo Variety ngày 16.11, nhân dịp sinh nhật 30 tuổi của thương hiệu Home Alone (tựa Việt: Ở nhà một mình), đạo diễn Chris Columbus đã chia sẻ những câu chuyện hậu trường xoay quanh hai phần phim do ông chỉ đạo. Trong đó, ông tiết lộ câu chuyện thú vị về vai diễn khách mời của Donald Trump trong Home Alone 2: Lost in New York

Home Alone 2 tiếp tục xoay quanh cậu bé Kevin ( Macaulay Culkin đóng ). Thay vì cùng gia đình đón Giáng sinh ở Florida, cậu lên nhầm máy bay và một mình đến thành phố New York (Mỹ), thuê phòng tại khách sạn nổi tiếng Plaza. Khi vừa đặt chân đến đây, Kevin đã hỏi đường một người đàn ông trung niên do Donald Trump thủ vai. Do không thể xây dựng bối cảnh này tại studio, ê kíp sản xuất phim đã quyết định trả tiền cho Donald Trump - cũng là chủ nhân tòa nhà lúc đó, và sau này đã trở thành Tổng thống Mỹ - để thực hiện những cảnh quay. Tuy nhiên, đó không phải là điều kiện duy nhất.

Donald Trump xuất hiện trong tác phẩm Home Alone 2 của đạo diễn Chris Columbus Ảnh: Variety

Variety trích lời đạo diễn Chris Columbus trả lời phỏng vấn trên Insider rằng Donald Trump đã yêu cầu có một vai diễn trong tác phẩm.

"Giống như hầu hết các địa điểm khác ở thành phố New York, chỉ cần trả một khoản phí là bạn sẽ được phép quay phim ở địa điểm đó. Chúng tôi nói chuyện với Donald Trump và ngỏ ý muốn quay phim tại sảnh khách sạn Plaza mà ông đang sở hữu. Donald Trump đồng ý việc đó nhưng đi kèm thêm điều kiện là ông ấy phải được tham gia bộ phim. Vì vậy, chúng tôi phải để ông xuất hiện một vai nhỏ", Chris Columbus chia sẻ.

Đạo diễn Chris Columbus cũng nói thêm, trong lần đầu phim công chiếu, điều bất ngờ là khán giả tỏ ra thích thú trước sự xuất hiện của Donald Trump. "Tôi thấy ngạc nhiên vì mọi người đã reo hò khi nhìn thấy Donald Trump xuất hiện trên màn ảnh. Vì vậy, tôi nói với người dựng phim của mình rằng: 'Hãy để ông ấy vào phim. Đó là khoảnh khắc dành cho khán giả'.

Chris Columbus sinh năm 1958. Ông được công chúng biết tới khi đứng sau thành công của hai tập phim Home Alone trong thập niên 1990. Chris Columbus cũng là nhà làm phim đưa hai tập tiểu thuyết Harry Potter đầu tiên lên màn ảnh rộng. Trong đó, phần phim đầu tiên Harry Potter and the Philosopher’s Stone có doanh thu lên tới hơn 1 tỉ USD, cao nhất sự nghiệp của ông.