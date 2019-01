Đạo diễn vừa đoạt giải ‘Quả cầu vàng 2019’ công khai mỉa mai ông Donald Trump

Xuất hiện trên chương trình giải trí The King Of Mask Singer của Hàn Quốc, Ken Jeong gây bất ngờ khi tiết lộ nhiều điều về gia đình, trong đó có người vợ gốc Việt.

Sau một năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Thành Long tái xuất phòng vé với bom tấn hoành tráng The Knight of Shadows: Between Yin and Yang (tựa Việt: Đại chiến âm dương) khởi chiếu ngày mùng 1 Tết Nguyên đán (5.2.2019).