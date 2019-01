Đập tan tin đồn rạn nứt, Hiền Thục - Phương Mỹ Chi khoe ảnh tình cảm

Từng có thời gian Phương Mỹ Chi vướng phải những đồn đoán vô ơn, rạn nứt tình cảm với Hiền Thục. Nguyên nhân là vì sau khi kết thúc cuộc thi Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi và gia đình không giữ liên lạc với Hiền Thục và tìm lối đi riêng cho bản thân. Mỗi lần lên nhận giải thưởng về âm nhạc, Phương Mỹ Chi chỉ cảm ơn đến ba nuôi Quang Lê mà quên nhắc đến người thầy của mình… Thêm vào đó, cô bé dân ca lại vắng mặt trong liveshow Dấu ấn năm 2014 của Hiền Thục nên nhiều người càng nghi ngờ hơn. Tuy nhiên sau đó "chị Bảy" cho biết bản thân rất buồn và tiếc vì không thể tham gia liveshow của cô Hiền Thục vì lịch trình cá nhân, thậm chí xin nghỉ học để đến tận họp báo xin lỗi Hiền Thục. Hai thầy trò tình cảm và vui vẻ như bình thường.

Nhiều năm sau, Phương Mỹ Chi và Hiền Thục hầu như không có sự kiện chung nào, mỗi người đều tập trung vào công việc riêng. Dù không có hoạt động chung nhưng tình cảm của cả hai từ sau cuộc thi tới giờ vẫn rất tốt đẹp. Đối với Phương Mỹ Chi, Hiền Thục là người thầy giúp em có được thành công như ngày hôm nay. Còn đối với Hiền Thục, Phương Mỹ Chi là học trò ngoan ngoãn, tài năng và đến tận giờ vẫn được nhiều người yêu mến.

Ảnh: NVCC Hai thầy trò tình cảm trong loạt ảnh mới

Trưa 26.1, thông qua kênh YouTube riêng, Phương Mỹ Chi chính thức gửi đến khán giả sản phẩm âm nhạc mang tên Về quê ăn Tết kết hợp với ca sĩ Hiền Thục. Chia sẻ quanh ca khúc mới, Á quân The Voice Kids phiên bản Việt mùa đầu tiên cho biết: "Mọi thứ đều do cái duyên hết ạ. Thật sự, nhạc phẩm Về quê ăn Tết đến với em rất tình cờ. Lúc đến phòng thu để thu âm một bài hát mới, chú Ngô Duy Thanh đã tặng em ca khúc này và bảo rằng nó phù hợp với em. Khi em nghe thử thì bản thân lập tức cảm được ngay. Vì quá thích nên về nhà là em nhắn tin ngỏ lời với cô Hiền Thục. May mắn, cô cũng rất thích ca khúc và vui vẻ nhận lời hát cùng em".

Ảnh: NVCC Giọng ca Gánh chè đêm của mẹ tâm sự dù mình và ca sĩ Hiền Thục không thường xuyên gặp mặt, cả hai cô trò vẫn hướng về nhau

"Chị Bảy" tiết lộ dù ca sĩ Hiền Thục đang ở Mỹ nhưng mọi thứ đều được cô thực hiện rất nhanh từ thời điểm nghe giai điệu, xem lời bài lúc đến ra phần thu hoàn chỉnh. "Bản thu của cô Thục rất hay nên khi nhận file từ cô thì em quá vui - đến mức phải reo lên. Em cảm thấy hạnh phúc vì bản thân hiểu rõ không phải dễ dàng gì để có một sự kết hợp như vậy, và cô phải thương em lắm mới đồng ý ngay. Ban đầu lúc ngỏ lời, em nghĩ chắc 2-3 ngày cô Thục mới hồi âm vì lịch trình của cô rất dày, lại trái múi giờ. Thêm nữa là phần lời không biết có phù hợp với cô hay không. Nhưng sau khi em nhắn tin thì cô kêu em gửi bài qua sớm và hứa ngay hôm sau sẽ đi thu để cho em kịp phát hành dịp Tết. Tất cả được cô giải quyết nhanh đến em cũng bất ngờ. Em thực sự không biết dùng lời lẽ nào để bày tỏ hết lòng biết ơn của em trước tình cảm, sự yêu thương mà cô dành cho mình", Phương Mỹ Chi bộc bạch.

Con gái nuôi của ca sĩ Quang Lê cho hay: "Tết năm rồi, em và cô hẹn gặp nhau. Cả hai có một buổi ăn uống, nói chuyện rất vui vẻ. Em còn được cô lì xì nữa. Đợt 20.11 vừa qua, em có nhắn tin chúc cô. Cô cũng trả lời với em rằng: "Vẫn luôn yêu thương và theo dõi con dù cô có ở đâu". Thật sự, lúc đọc dòng tin nhắn đó em thấy ấm áp vô cùng, suýt chút nữa là khóc luôn vì xúc động".