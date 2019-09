‘Dark Universe’: Tham vọng mở ra vũ trụ kinh dị mới của những ông trùm Hollywood

Sau thất bại của tác phẩm mở màn cho vũ trụ bóng tối được bao trùm bởi loạt quái vật trong The Mummy 2017, Universal Pictures như chững lại tham vọng to lớn của hãng. Tuy nhiên, cánh cửa mở ra một dòng phim điện ảnh chuyên biệt vẫn chưa bị dập tắt. Paul Feig, nhà làm phim kiêm đạo diễn hàng đầu của Mỹ thông báo sẽ “cầm trịch” tác phẩm Dark Army, một dự án tái khởi động mơ ước của hãng.

Hiện tại, hãng phim không công bố thông tin chi tiết về dự án. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất tiết lộ tác phẩm sẽ là sự pha trộn giữa các quái vật cổ điển cùng những nhân vật do Paul Feig tạo ra. Song song đó, bộ phim kinh dị, khoa học viễn tưởng The Invisible Man do Leigh Whannell biên kịch và đạo diễn cũng đang trong quá trình ghi hình và ra mắt năm 2020.

Được biết, Universal Pictures vốn có truyền thống lâu đời về sản xuất những bộ phim quái vật từ năm 1930. Quyết định mở ra một vũ trụ mới, cạnh tranh cùng Marvel và series kinh dị kinh điển Conjuring đã trở thành mục tiêu hàng đầu của các nhà sản xuất. Tuy nhiên, mọi bước đi sắp tới có vẻ được nhà Universal cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng kể từ sau thất bại của The Mummy 2017 với hàng loạt bình luận tiêu cực.

Theo đánh giá của hàng loạt cây bút điện ảnh nổi tiếng đến từ The Hollywood Reporter, The Guardian, Variety… Universal Pictures vẫn còn nhiều hi vọng để theo đuổi giấc mơ của mình. Xuất phát điểm từ “kho tàng văn học cổ điển”, nên hãng chiếm trọn tình cảm của khán giả nhiều thế hệ. Song, Dark Army được xem là cơ hội tốt để tiếp cận người xem khi kết hợp tất cả những nhân vật đình đám trong lịch sử. Điều này gợi nhớ đến bộ phim kinh điển The Monster Squad (1987), câu chuyện được đông đảo công chúng đón nhận khi theo chân hành trình đối kháng giữa một nhóm thiếu niên với loạt quái thú, trong đó chúng được dẫn dắt bởi ác quỷ Dracula