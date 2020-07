Đạo diễn Nguyễn Hải Anh: 'Nhà soạn nhạc Ennio Morricone ghi dấu ấn trong sự nghiệp sáng tác của tôi'

Sáng ngày hè lạnh đột ngột sau một đêm mưa to tầm tã. Tôi còn nằm trên giường với một cảm giác nặng trĩu không hiểu từ đâu chợt đến thì chồng tôi chạy từ phòng làm việc trên tầng áp mái xuống và ngồi cạnh tôi. Anh chăm chú nhìn tôi và nói: ''Anh báo cho em một tin thật xấu''. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. ''Ennio Morricone vừa từ trần''. Anh nói tiếp sau một giây im lặng. Tôi nhắm mắt lại, không nói gì. Chồng tôi hiểu ý, anh bước ra khỏi phòng ngủ và đóng cửa lại.

Nhà soạn nhạc Ennio Morricone từng nhận tượng vàng Oscar năm 2015 cho phim 'The Hateful Eight'

Năm 2000. Đúng 10 năm sau, tôi đang phải chọn nhạc cho phim tài tiệu của mình với kinh phí eo hẹp. Ngay lập tức Ennio Morricone, nhà soạn nhạc mà tôi bị phải lòng trong chuyến tàu định mệnh đi Moscow ngày hôm đó, đã trở thành linh hồn âm thanh trong bộ phim đầu tay của tôi và nhiều phim nữa sau này. Mãi nhiều năm sau đó tôi mới được biết thì ra ông không chỉ là nhà soạn nhạc người Ý lớn nhất thời đại mà còn là nhà soạn nhạc phim vĩ đại với nhiều giải thưởng danh giá Oscar, Quả cầu vàng, Grammy, Sư tử vàng... Và gần đây tôi mới hiểu rằng, không phải ngẫu nhiên tôi lập tức phải lòng Ennio Morricone từ những nốt nhạc đầu tiên khi lần đầu bắt gặp nhạc ông khi còn là sinh viên năm thứ ba trường nghệ thuật Leningrad, mà còn bởi tôi đã từng phải lòng nhạc Bach và Mozart từ khi còn rất bé. Ennio Morricone chính là sự tiếp nối, hòa hợp âm hưởng của Bach và Mozart, cũng như phát triển thêm vào đó sau này cả nhạc jazz, rock hiện đại. Ông đã viết nhạc cho khoảng 400 bộ phim và 100 nhạc phẩm khác nhau. Mà trong đó Once upon a time in America (tựa Việt: Ngày xửa ngày xưa ở Mỹ) là bộ phim cũng như nhạc của nó đã ảnh hưởng nhiều nhất đến phong cách phim của tôi. Đó cũng là lý do mà các nhà báo hay nhận xét rằng phim tài liệu về chân dung của tôi luôn có ''chất phim truyện'', rằng nó tựa một câu chuyện có thật ngoài đời, không hư cấu với nhiều cao trào và nút thắt nghẹt thở.