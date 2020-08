Dấu ấn tò he của 'họa sĩ 4,9 tỉ đồng' Lê Kinh Tài

Trong tác phẩm của Lê Kinh Tài, có một nhân vật trở đi trở lại là tò he. Nhân vật có cái đầu rất to, hàm răng rất bự và nụ cười choán hết khuôn mặt. Tò he trong tranh, tò he bước ra từ tranh và độc lập như một tác phẩm điêu khắc , hòa vào không gian trưng bày. Tò he của Lê Kinh Tài cũng mang những sắc màu rất đỏ, rất xanh, sặc sỡ như những tò he bằng bột gạo nhuộm phẩm màu thiên nhiên, nhưng hình dáng và tâm tư của chúng lại rất khác. Nếu như tò he bột gạo hiền lành bất biến thì tò he của Lê Kinh Tài lại rất “hiếu động”. Trong các tác phẩm, tò he tự chìm chiếc đầu to xuống, hoặc ngẩng lên ngắm cuộc đời chăm chú rồi cười, cũng có khi tò he vừa đi vừa ngúc ngoắc cổ… Đây cũng là lý do khiến nhiều người thấy tác phẩm của Lê Kinh Tài hồn nhiên, có người lại thấy nó kể câu chuyện phản kháng với các vấn đề xã hội.