Dấu ấn trẻ và không biên giới ở Liên hoan phim Tokyo

Sự hấp dẫn ấy đến từ ngay tác phẩm Tora-san, Wish you were here (Tora, Ước gì bác ở đây) của nước chủ nhà, được chọn làm phim mở màn cho khai mạc LHP. Tác phẩm được các nhà phê bình điện ảnh, giới báo chí quốc tế đánh giá cao bởi độ sắp xếp, xâu chuỗi các khuôn hình tài tình từ những tập phim ra đời đầu tiên cách đây đúng 50 năm trong loạt phim hài Otoko wa Tsurai yo (Làm đàn ông thật khó) của đạo diễn huyền thoại Yoji Yamada (1931), các tình tiết mỗi tập phim ở các mùa, được kết nối với hiện tại qua nội dung mới, tạo nên tác phẩm như một phim tài liệu về đời sống xã hội, lịch sử, con người, cùng các diễn viên xuất chúng xuyên suốt trong lịch sử điện ảnh Nhật Bản