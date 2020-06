Đau đớn trưởng thành cùng 'Thế giới hôn nhân'

Ký sinh trùng giành giải phim điện ảnh hay nhất Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 56 diễn ra chiều tối qua 5.6 tại Hàn Quốc. Ở mảng truyền hình: - Giải thưởng lớn: Phim When the Camellia Blooms - Phim chính kịch hay nhất: Hot Stove League - Đạo diễn xuất sắc nhất: Mo Wan Il (phim The World of the Married) - Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kang Ha Neul (phim When the Camellia Blooms), Kim Hee Ae (phim The World of the Married) Ở mảng điện ảnh: - Giải thưởng lớn: Đạo diễn Bong Joon Ho (phim Parasite). - Phim hay nhất: Parasite (Ký sinh trùng). - Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Byung Hun (phim The Man Standing Next), Jeon Do Yeon (phim Birthday). Thiên Anh