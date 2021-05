Đấu giá chiếc Toyota Supra của Paul Walker trong phim 'Fast&Furious'

Đại diện nhà đấu giá Barrett-Jackson cho biết chiếc Toyota Supra đời 1994 màu cam xuất hiện trong phần đầu tiên của series Fast&Furious là The Fast and the Furious ra rạp năm 2001 và 2 Fast 2 Furious năm 2003 sẽ lên sàn đấu giá.

Toyota Supra là mẫu xe được xuất xưởng với động cơ sáu xi-lanh tăng áp thẳng hàng và hộp số tự động bốn cấp.

“Chiếc Toyota Supra được Eddie Paul tại The Shark Shop ở El Segundo, California “độ” lại cho phần phim đầu tiên The Fast and the Furious. Sau đó xe được mang về và sửa đổi, tiếp tục tham gia phần tiếp theo 2 Fast 2 Furious. Chiếc xe sau đó được phục hồi hình dáng ban đầu, với màu sơn cam rực rỡ với họa tiết thiết kế dọc theo hai bên”, theo nhà đấu giá Barrett-Jackson.

Vin Diesel (trái) và Paul Walker trong phim The Fast and the Furious ẢNH: CNN

Paul Walker đóng vai chính 6 trong số 7 phần phim Fast&Furious đầu. Khi ghi hình phần 7, Paul đột ngột qua đời vì tai nạn xe hơi ở Nam California vào tháng 11. 2013 ở tuổi 40.

Các nhà điều tra kết luận rằng nguyên nhân tai nạn do người bạn của Paul Walker là Roger Rodas cầm lái chiếc Porsche Carrera GT với tốc độ cao, không đảm bảo an toàn. Roger Rodas (38 tuổi) cũng chết trong vụ tai nạn.

Loạt phim Fast&Furious thu về hơn 6 tỉ USD phòng vé với 8 phần phim được phát hành và phần thứ 9 ra rạp tại một số thị trường quốc tế tính tới hết ngày 22.5 đạt 127 triệu USD. Fast&Furious 9 ra rạp tại Mỹ vào ngày 25.6.