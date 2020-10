Đấu giá xe cổ của đệ nhất danh ca Út Trà Ôn giúp đồng bào miền Trung

Chiếc xe cổ gắn bó rất nhiều kỷ niệm với ông vua cải lương Út Trà Ôn, tuy nhiên tin dữ bão lũ từng giờ, từng ngày cứ ập về làm nhói lòng bất kỳ người con Việt Nam nào, vì vậy nhóm thiện nguyện "Vì miền Trung yêu thương" do ông Nguyễn Văn Phước, Tổng giám đốc Công ty First News khởi xướng, đã quyết định đấu giá chiếc xe Citroen cổ - "Since 1936" của NSND Út Trà Ôn để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Ở phương Nam, Đệ nhất danh ca của miền Nam hay còn gọi là vua vọng cổ Út Trà Ôn (1919-2001) nổi tiếng như cồn. Ông tên thật là Nguyễn Thành Út, tên thường gọi trong gia đình là Mười Út (vì ông là người con thứ 10 và cũng là con út), sinh tại ấp Đông Phú, làng Đông Hậu, quận Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Đệ nhất danh ca của miền Nam Út Trà Ôn Ảnh: T.L

Khi lên 16 tuổi, cậu thanh niên Mười Út với lòng đam mê nghệ thuật cải lương tự học hát tại làng quê và chính quê hương của ông là một vùng đất nổi tiếng với nghệ thuật cải lương như "con nước lớn nước ròng" đã bồi đắp và chắp cánh cho những ước mơ của ông bay xa.

Năm 1942, ông lần lượt biểu diễn cho các gánh cải lương như: Hề Lập, Thanh Long, Tiến Hóa, Mộng Vân, Sao Mai, Thanh Minh. Năm 1954, ông lập gánh hát Kim Thanh, đây là lần đầu tiên ông làm bầu và cho đến ngày nay vẫn còn nhiều nghệ sĩ cao tuổi nhắc đến. Lúc ấy, gánh hát này có nhiều nghệ sĩ tên tuổi lớn như: Thanh Tao, Kim Chưởng, Thúy Nga cùng làm giám đốc.

Năm 1960, Út Trà Ôn cộng tác với đoàn Thủ Đô (chủ nhân của đoàn này là ông Phan Văn Bản và đồng thời là chủ nhân của hãng đĩa Hoành Sơn).

Năm 1962, Út Trà Ôn và người bạn thân là nghệ sĩ Hoàng Giang lập gánh Thống Nhứt, rồi cộng tác với các đoàn như: Dạ Lý Hương, Thái Dương, Quốc Thanh, Hương Dạ Thảo, Phương Bình, Thanh Hải, Tân Hoa Lan, Kim Chung. Năm 1975, sau ngày thống nhất đất nước, ông tiếp tục cộng tác với đoàn cải lương Sài Gòn 1, Trần Hữu Trang và sau đó là Sân khấu Tài Năng hay còn gọi là đoàn 2-84. Tháng 3 năm 1997, ông được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân. Ông từ trần ngày 13.8.2001 tại TP.HCM sau thời gian dài cống hiến cho nghệ thuật.

Chiếc xe cổ Citroen 1936 là kỷ vật quý của Đệ nhất danh ca Miền Nam Ảnh: Văn Phước

Chiếc xe cổ Citroen 1936 này được Nghệ sĩ Nhân dân Út Trà Ôn - Đệ nhất danh ca của Miền Nam nổi tiếng với nhiều tác phẩm để đời: Tình anh bán chiếu, Lưu Bình Dương Lễ... mua mới tại một hãng xe Sài Gòn từ cuối thập niên 1930 của thế kỷ trước. Theo ông Nguyễn Văn Phước: “Sau năm 1975 chiếc xe được chuyển cho nhà thiết kế Sĩ Hoàng và đến năm 2012 chuyển cho tôi. Trên xe có bảng đồng khắc tên những người đã sử dụng chiếc xe này: “1. Nghệ sĩ Út Trà Ôn. 2. Họa sĩ Sĩ Hoàng. 3. Nguyễn Văn Phước - First News - Trí Việt”. Chiếc xe cổ này sau khi chuyển cho tôi đã được trùng tu với kinh phí hàng trăm triệu, đã từng dự chương trình đón Nick Vujicic 5.2013, đi chương trình từ thiện Hạt Giống Tâm Hồn "Ươm mầm ước mơ" khắp các tỉnh miền Tây mùa hè năm 2014, sau đó năm 2016 đại tu hoàn toàn”.

Quảng cáo bán xe Citroen thập niên 1930 ẢNH: VĂN PHƯỚC

Hiện nay, theo đại diện nhóm thiện nguyện Vì miền Trung yêu thương thì giá đấu khởi điểm cho chiếc xe cổ này là 300 triệu đồng, mỗi bước giá là 10 triệu. Thời gian kết thúc đấu giá sẽ diễn ra vào cuối ngày 26.10 ở đêm nhạc thiện nguyện Hạt giống tâm hồn - Vì miền Trung yêu thương tại Cà Phê - Sách Hạt Giống Tâm Hồn (số 142A Võ Thị Sáu Q.3. TP.HCM). Sau khi đấu giá thành công, chiếc xe cổ này sẽ được nghệ nhân xe cổ số 1 Việt Nam Nguyễn Hùng chỉnh sửa hoàn thiện miễn phí trước khi giao chủ nhân mới.

Được biết, nhóm Thiện nguyện - Hạt giống tâm hồn - Vì miền Trung yêu thương đã mời các nghệ sĩ: Thành Lộc, Giáng My, Trương Ngọc Ánh, Tùng Leo, Nguyễn Bích Hồng, Tùng John, Nhung Trang, nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương, Lâm Minh Chánh, Nguyễn Văn Phước, Sĩ Hoàng... tham gia đêm nhạc thiện nguyện, đấu giá buổi quyên góp đặc biệt Hạt Giống Tâm Hồn - Vì miền Trung yêu thương vào lúc 17 giờ ngày 26.10 tại Cà phê Sách Hạt giống tâm hồn, trong đó có sự kiện đặc biệt "chốt" đấu giá chiếc xe gần 90 năm tuổi của Đệ nhất danh ca Miền Nam Út Trà Ôn lừng lẫy một thời.