Để hiểu đúng về biệt ngữ ‘đọc vị’ trong trò chơi dân gian của người Việt

Không chỉ có biệt ngữ "đọc vị" mà người ta còn than phiền rằng, chỗ này hay chỗ khác tiếng Việt vẫn bị sử dụng tùy tiện, ví dụ thay vì dịch nhan đề quyển You can read anyone của David J. Lieberman thành Có thể đọc bất kỳ ai hay Có thể đọc ý nghĩ của bất kỳ ai thì người ấy đã dịch chữ “read” thành “đọc vị” mà không thèm dùng ngoặc kép: Đọc vị bất kỳ ai. Họ chắc cũng đã nhận ra ý nghĩa của chữ “vị” có vẻ rất mơ hồ, nhưng với bản tính dễ dãi cố hữu của người Việt , không ai cảm thấy cần phải tra cứu cẩn thận trước khi dùng.