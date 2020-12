Đem kho tranh tường độc đáo dưới cống ngầm lên mạng xã hội

Theo Đài ABC News, chủ tài khoản The Drifter bắt đầu khám phá các cống rãnh ở thành phố Bendigo, cũng thuộc bang Victoria, vào đầu những năm 1990. Tuy nhiên phải đến khi phong trào khám phá đô thị rộ lên ở Úc những năm gần đây, chủ nhân tài khoản The Drifter mới nghĩ đến chuyện chụp lại các bức tranh tường mà ông nhìn thấy trong các ống cống. Giờ đây, ông dành rất nhiều thời gian dưới lòng đất với máy ảnh, đôi khi mải mê chụp các tác phẩm vô danh ở một đường cống trong nhiều ngày. Giải thích về chuyện bỏ quá nhiều thời gian chụp một bức tranh tường hay mãi chôn chân trong một đường cống, chủ tài khoản The Drifter cho biết: “Sau khi chụp xong, về nhà, nhìn tới nhìn lui và nghĩ: “Trông bức ảnh không được đẹp”. Thế là hôm sau tôi lại đem máy ảnh quay lại đó”.

Ông kể rằng có đôi lúc, sau khi luồn lách qua những không gian nhỏ hẹp, yên ắng, ông tắt ngọn đuốc “để chiêm ngưỡng bóng tối” và tận hưởng cảm giác yên bình đến từ thế giới dưới lòng đất. Cũng có lúc, khi ánh sáng rọi đến những bờ tường của đường ống phía trước, ông không ít lần phải mắt chữ A mồm chữ O trước một bức tranh tường đẹp đến ngỡ ngàng. Chủ tài khoản The Drifter nói: “Mấy bức vẽ đó rất ấn tượng. Tôi hay nói với mọi người rằng hệ thống cống là phòng trưng bày dưới lòng đất”.

'Thánh địa' trong bóng tối

Chia sẻ với ABC News về chuyện lần mò hệ thống cống ở Úc, ông lưu ý đó là một hoạt động nguy hiểm và không khuyến khích mọi người làm theo. Về phía Hội đồng thành phố Ballarat, giới chức cho biết hệ thống thoát nước không an toàn cho việc thăm dò, khám phá riêng lẻ, cá nhân. Đại diện Hội đồng thành phố nêu rõ: “Các rủi ro có thể kể đến là lũ lụt, mất phương hướng, sợ hãi, ngột ngạt hay hít phải khí độc và các chất gây ô nhiễm trong không khí khác”.

Bất chấp rủi ro, chủ tài khoản The Drifter đã chụp được kha khá bức vẽ trong các đường ống cống mà ông hay ví von rằng đang bước vào một ngôi nhà kinh hoàng. Ông nói: “Trong các đường ống tối tăm, ẩm thấp, mọi người sẽ bất ngờ nhìn thấy nhiều bức tranh tường với những khuôn mặt đáng sợ”.

Chủ tài khoản The Drifter mong muốn mọi người biết đến những bức vẽ ấn tượng trong các ống cống Ảnh: ABC News

Một số tác giả tranh tường giấu tên thừa nhận cống rãnh là “thánh địa”, nơi có thể tạo ra những bức tranh tường kích thước lớn. Đeo mặt nạ phòng độc, các tác giả tranh tường không nói chuyện, không gian im ắng, chỉ nghe mỗi tiếng nước nhỏ giọt và tiếng xì xào của bình xịt. Trong thế giới dưới lòng đất có hàng km bề mặt để sáng tạo nghệ thuật . Điều đáng nói là không có khán giả nhưng điều đó không khiến những người sáng tác này bận tâm.

Chủ tài khoản The Drifter là một người đàn ông trung niên, giấu tên, từng làm nhiều công việc như thợ sơn, lao công… Ông nói rằng ông chụp và đăng tải các bức tranh tường chỉ vì cảm thấy ngưỡng mộ các tác giả vô danh và mong muốn mọi người biết đến những bức vẽ ấn tượng trong ống cống xứ chuột túi.