From far and wide là chương trình biểu diễn piano với sự tham gia của nữ nghệ sĩ piano người Canada - Stephanie Chua (ảnh) cùng các nghệ sĩ VN, diễn ra ngày 3.11 tại Soul Live Project, TP.HCM.

Lấy cảm hứng từ bản quốc ca Canada hùng tráng, đêm nhạc sẽ đưa khán giả đến vùng đất "xa xôi và rộng lớn" bằng những giai điệu đương đại được biên soạn bởi các nhà soạn nhạc Adam Sherkin, Brian Harman và Ann Southam. Stephanie Chua nổi tiếng với ngón đàn linh hoạt và giàu cảm xúc, cô tạo ấn tượng khi thể hiện các tác phẩm âm nhạc đương đại bằng sự hiểu biết âm nhạc và cách chọn bài mới mẻ của mình. Những phần trình diễn của cô đã được phát trên kênh CBC-Radio 2 phủ sóng khắp Canada và kênh Rondo Classic FM tại châu Âu. Đây là lần đầu tiên Stephanie Chua đến VN biểu diễn, trong chương trình cô sẽ gửi đến khán giả VN một "lời chào" đặc biệt, đó là trình diễn một phiên bản hoàn toàn mới của làn điệu dân ca Bắc bộ - Hoa thơm bướm lượn. Đêm nhạc do Soul Live Project phối hợp Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM tổ chức nhân kỷ niệm 150 năm Quốc khánh xứ sở lá phong đỏ.