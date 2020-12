Đêm nhạc tưởng nhớ huyền thoại Ennio Morricone

Đêm nhạc do nghệ sĩ Nguyễn Tuấn Lộc chỉ huy và có sự tham gia của nghệ sĩ khách mời Nguyễn Bảo Long cùng ban nhạc Jump for jazz.

Chương trình được xây dựng trên ý tưởng kết nối hai nền văn hóa VN - Ý. Theo đó, hai nhân vật đại diện cho dự án đầy ý nghĩa này là nhạc trưởng - nhạc sĩ Roberto Fiore (Ý) và nghệ sĩ nhạc jazz Nguyễn Bảo Long. Họ sẽ cùng nhau sáng tạo và mô phỏng các chất liệu âm nhạc tuyệt vời của E.Morricone. Đêm nhạc lấy chất liệu từ các bộ phim quen thuộc của E.Morricone như Cinema Paradiso, tác phẩm miền viễn Tây The Good, the Bad and the Ugly và The Legend, The Mission, La Califfa.