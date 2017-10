Trước đây Hoàng Yến từng dính nghi án "gọt cằm" khi bỗng xuất hiện với gương mặt thon gọn hơn hẳn thời thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Khi được hỏi vế vấn đề này, người đẹp đã trả lời rằng mình không hề đụng đến dao kéo và cũng không thấy bản thân có gì khác lạ. Hoàng Yến cho biết có thể là do một thời gian luyện tập cật lực cô đã giảm cân khá nhiều nên gương mặt có vẻ hóp lại, tạo cảm giác dài hơn, hoặc do cách trang điểm và góc chụp.



Góp mặt ở sự kiện do Mai Diệu Linh tổ chức, Hoàng Yến hào hứng tiếp cận với những công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ đến từ Hàn Quốc. Cô bày tỏ ấn tượng với liệu trình căng toàn da mặt của Lê Giang, phương pháp hút mỡ, cấy mỡ tự thân của Cao Thái Hà và cho biết không ngần ngại thử nghiệm nếu có cơ hội.

Sự kiện cũng chứng kiến sự tái xuất với diện mạo mới của cặp đôi Tim - Trương Quỳnh Anh, người mẫu Thái Hà, diễn viên Cao Thái Hà, diễn viên Lê Giang. Cao Thái Hà chia sẻ: "Mấy ngày qua thỉnh thoảng tôi đăng hình ảnh lên facebook cá nhân và thấy khán giả vào thắc mắc gương mặt có vẻ khác trước. Thú thực lúc đó bản thân tôi thấy có lỗi với ai đã yêu thương mình. Nhưng rồi nghĩ lại, ngoài công việc diễn xuất tôi không biết làm gì tốt hơn".

"Trước đây, nhiều lần tôi bị từ chối nhận vai chỉ vì gương mặt quá góc cạnh, hàm vuông kém thon gọn. Còn nếu vai lớn đa phần những cô gái ác, ích kỷ. Là người làm nghề, ngoài thực lực đã được công nhận tôi còn mong muốn có cơ hội thay đổi hình ảnh, đảm nhận nhiều tuyến nhân vật khác nhau. Tôi nhớ như in cảm giác khi mình chuẩn bị đặt bút ký hợp đồng một vai diễn điện ảnh, lại bị nhà sản xuất thay thế phút chót vì gương mặt tôi khá to, họ sợ lên khung hình không đẹp. Đó là lý do tôi quyết định đau đớn để dao kéo", Cao Thái Hà kể.

Thùy Linh

Ảnh: Jollie D