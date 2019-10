Đẹp như cô điên - Truyện ngắn của Kiều Bích Hương

Tám giờ sáng Hân mới mở tin. Nổi da gà. Khi Hân còn đang ngủ, hai cảnh sát đã gõ cửa, đọc quyết định của tòa án và đưa thẳng Tiểu Mẫn vào nhà thương điên.

Trấn tĩnh lại, trong lòng Hân bỗng có chút hả hê. Xem đám bạn mới lúc nào cũng tíu ta tíu tít chị chị em em giờ còn bu quanh Tiểu Mẫn nữa không? Thời mới biết nhau do cùng lấy chồng Pháp và chuyển về Strasbourg sống, Hân với Tiểu Mẫn thân lắm. Thân bởi đồng cảm gốc Á. Và thân bởi cùng ru nhau vào miền thỏa mãn đàn bà trí thức mà chịu an phận là đàn bà biết sống sướng.

Tân gia bữa ấy, Tiểu Mẫn để tóc đen phủ ngang vai, dặm phấn nâu, tô môi màu cam. Cô ngồi như nằm trên chiếc ghế bọc nhung màu lông chuột, những ngón tay khô dài hững hờ đỡ ly rượu vang đỏ thẫm. Chưa bao giờ Hân thấy Tiểu Mẫn đẹp đến thế. Thân hình tròn gọn trong chiếc xường xám màu xanh cổ vịt, cổ choàng khăn lông thú trắng, chân đung đưa đôi giày đế bó cao lật khật như giày Mã Đề của phụ nữ quyền quý thời nhà Thanh. Chiếc máy quay đĩa than trên quầy rượu quý cạnh đó đang phát ra giọng hát nhẹ như mây của Dana Winner Nothing is so good it lasts eternally/Perfect situations must go wrong... No one in your life is with you constantly/No one is completely on your side... Không có gì là quá tốt mà kéo dài mãi mãi/Những tình huống hoàn hảo nhất định phải đi sai... Không có ai trong cuộc sống của mình liên tục bên mình/Không ai hoàn toàn ở bên cạnh ta... (*) Gió từ sông Đầu Ngựa thổi vào từng chặp, rèm trắng quây quanh tửu quán bay lên như đội cung nữ đang múa hầu rượu Tiểu Mẫn.