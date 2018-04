'Despacito' đạt 5 tỉ lượt xem, bỏ xa MV đứng nhì trên YouTube

Ra mắt chưa đầy 1 năm rưỡi, video ca nhạc của bài hát Despacito đã chạm mốc 5 tỉ lượt xem trên YouTube, tiếp tục duy trì vị trí quán quân trên bảng xếp hạng các video được xem nhiều nhất trên trang chia sẻ video lớn nhất hành tinh.

Thành tích của Despacito đánh dấu một thang đo mới của công cụ nghe nhạc trực tuyến trên YouTube mà chưa MV nào đạt được. Trước đó MV này cũng là video đầu tiên chạm tới con số 3 tỉ lượt xem vào đầu tháng 8 và 4 tỉ lượt xem vào tháng 10 cùng năm 2017.

Despacito ban đầu chỉ là một bài hát có giai điệu bắt tai, nổi lên trong cộng đồng những người yêu thích dòng nhạc Latin. Ngay sau đó, Luis Fonsi và Yankee Daddy đã tận dụng thời cơ, hợp tác với Justin Bieber và cho “ra lò” bản remix của Despacito.

Ra mắt tháng 1.2017, ca khúc nhanh chóng lọt top 10 của Billboard Hot 100, và chỉ trong vài tuần, nó đứng đầu bảng xếp hạng trên toàn thế giới, trở thành ca khúc đầu tiên không phải tiếng Anh được đứng đầu Billboard. Nó giữ vững ngôi vị quán quân trong 16 tuần liên tiếp, là một trong hai nhạc phẩm "chiếm ghế" lâu nhất trong lịch sử âm nhạc Bắc Mỹ. Tiếc là Luis Fonsi và Daddy Yankee không may mắn, trượt giải Ca khúc của năm tại Grammy 2018 vào tay That's What I Like của Bruno Mars.

Các vị trí trong Top 10 thuộc về See You Again (Khalifa - Charlie Puth), Shape of You (Ed Sheeran), Gangnam Style (Psy), Uptown Fun (Mark Ronson - Bruno Mars), Recipe for disaster (Masha and The Bear), Sorry (Justin Bieber), Sugar (Maroon 5), Shake It Off (Taylor Swift) và Bailando (Enrique Iglesia - Descemer Bueno, Gente De Zona).