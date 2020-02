Diane Warren: Nhạc sĩ nhận 11 đề cử Oscar có ‘làm nên chuyện’ tại mùa giải 2020?

Nhạc sĩ người Anh đã viết hàng loạt ca khúc ăn khách cho các ngôi sao, bộ phim nổi tiếng. Bà đã sáng tác 9 bài hát giành vị trí số 1 và 32 bài hát có tên trong top 10 bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard. Ca khúc I Don't Want to Miss a Thing của nhóm Aerosmith, If I Could Turn Back Time do Cher thể hiện đã trở thành hai bản hit được phát đi phát lại trên radio suốt thập niên 1990, 2000. Because You Loved Me của diva Celine Dion từng lay động hàng triệu người yêu nhạc khắp thế giới hay bản nhạc phim Til It Happens to You mà Lady Gaga khiến khán phòng Oscar 2016 bùng nổ… Tất cả đều được Diane Warren chấp bút.

Bà cũng là nhạc sĩ đầu tiên trong lịch sử Billboard sở hữu 7 bản hit được hát bởi các nghệ sĩ khác nhau. Tài năng viết nhạc này được truyền thông ca ngợi là “nhạc sĩ quan trọng nhất thế giới” và được đánh giá là 1 trong 3 nữ nghệ sĩ thành công nhất ở Anh. Theo nhận định của Fox News, nhiều khán giả có thể không nhớ đến tên của Diane Warren nhưng chắc chắn đã từng nghe qua những bản hit mà bà sáng tác.

Nữ nhạc sĩ người anh chưa một lần cầm tượng vàng Oscar dù bà không thiếu những sáng tác đột phá, đỉnh cao Ảnh: Shutterstock

Diane Warren có đề cử Oscar đầu tiên vào năm 1988 với ca khúc Nothing's Gonna Stop Us Now (đồng sáng tác cùng Albert Louis Hammond) trong phim Mannequin. Lần lượt các năm: 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2015, 2016, 2018, 2019 Diane Warren đều có tên trong đề cử Bài hát gốc hay nhất/Ca khúc trong phim hay nhất. Tính đến mùa Oscar 2019, nữ nhạc sĩ 63 tuổi đã 10 lần được đề cử ở hạng mục nhạc phim này. Nhưng trớ trêu thay, ở 10 lần được đề cử, Diane Warren chưa từng được xướng tên với tư cách là người chiến thắng. Nói về những lần lỡ hẹn với tượng vàng Oscar, tác giả ca khúc Because You Loved Me chia sẻ rằng mình đã trở thành nữ nhạc sĩ được đề cử nhiều nhất trong lịch sử Oscar nhưng chưa bao giờ giành giải.

Diane Warren khiến khán giả đi từ tiếc nuối này đến lần hụt hẫng khác bởi liên tục lỡ hẹn với chiến thắng Oscar. Ở lễ trao giải 1997, nhiều người hâm mộ đã tin chắc rằng Diane Warren sẽ mang tượng vàng đầu tiên về nhà bởi họ rất tự tin vào Because You Loved Me do diva huyền thoại Celine Dion thể hiện. Thế nhưng giải thưởng cuối cùng thuộc về ca khúc You must love me trong phim Evita. Năm 1998, Diane Warren lần nữa vuột mất tượng vàng vào tay James Horner và Will Jennings với ca khúc My heart will gon on (nhạc phim Titanic). Dẫu vậy, trong lần thất bại này, nhạc sĩ kỳ cựu cho biết bản thân bà vui lòng khi thua trước một cái tên xứng đáng.

Trong 10 lần hụt giải, có lẽ màn thua ở Oscar 2016 gây nhiều tiếc nuối nhất cho Diane Warren lẫn khán giả vì ca khúc Til It Happens to You vốn được đánh giá rất cao Ảnh: Getty

Lần thất bại cay đắng nhất của Diane Warren có lẽ phải kể đến Oscar 2016. Tại đây, ca khúc Til It Happens to You được bà và Lady Gaga đồng sáng tác cho phim The Hunting Ground (nói về các vụ tấn công tình dục ở trường học) tiếp tục nhận đề cử ca khúc trong phim. Trên sân khấu, Lady Gaga khiến cả khán phòng thổn thức, xúc động với màn hát live đỉnh cao và dạt dào cảm xúc. Màn trình diễn càng trở nên lắng đọng, ý nghĩa hơn khi các nạn nhân quấy rối tình dục lần lượt bước ra sân khấu và trở thành một phần của bài hát. Trong khoảnh khắc mà tất cả họ nhận được sự tán dương từ hàng trăm ngôi sao dưới khán đài, người ta tin chắc rằng ca khúc trong phim The Hunting Ground rồi sẽ chiến thắng.

Thế nhưng, chủ nhân của tượng vàng Ca khúc trong phim hay nhất ở Oscar năm đó lại thuộc về Writing's on the Wall của Sam Smith và Jimmy Napes. Diane Warren chia sẻ về lần thất bại này: “Tôi không bực. Tôi chưa bao giờ kì vọng rằng mình sẽ chiến thắng cả, thật lòng mà nói là vậy. Nhưng nếu như có một lần mà tôi nghĩ mình sẽ thắng thì chính là lần đó”.

Ở lần cử thứ 11, kỳ tích có gọi tên Diane Warren?

Nhiều người mong rằng tại Oscar 2020, Diane Warren sẽ không phải ra về tay trắng như 10 lần trước Ảnh: Shutterstock

Ở Oscar lần thứ 92, Diane Warren nâng số đề cử của bà tại Oscar lên con số 11 với bài hát I'm Standing With You được cất giọng bởi Chrissy Metz trong bộ phim Breakthrough. Theo lời kể của Diane Warren, khi sáng tác ra I'm Standing With You, bà đã muốn để Kelly Clarkson hay Carrie Underwood hát bởi đây là hai giọng ca phù hợp với ca khúc nhất. Tuy nhiên, đạo diễn phim Breakthrough khăng khăng cho rằng nữ diễn viên chính của phim - Chrissy Metz có thể xử lý tốt bài hát. Diane Warren sau đó đã không thèm đến buổi thu âm vì không thực sự trông đợi vào màn thể hiện của Chrissy Metz. Thế rồi sau đó nữ nhạc sĩ phải sững sờ khi nghe bản thu đầu vì diễn viên này đã thể hiện bài hát quá tuyệt với chất giọng đầy nội lực và truyền cảm. I'm Standing With You chinh phục người nghe với ca từ lãng mạn, giai điệu ngọt ngào, mê đắm với thông điệp đầy cảm hứng, ý nghĩa về niềm tin, tình yêu, về cuộc sống.

Cuộc cạnh tranh để tìm ra Ca khúc trong phim xuất sắc nhất ở Oscar năm nay cũng quy tụ nhiều cái tên đầy tiềm năng. Để được xướng tên ở ngôi chiến thắng, I'm Standing With You của Diane Warren phải vượt qua các đối thủ khác như: I Can't Let You Throw Yourself Away (ca khúc trong phim Toy Story 4), I'm Gonna Love Me Again (nhạc phim Rocketman), Into the Unknown (trong phim Nữ hoàng bằng giá 2) và Stand Up (phim Harriet).

Ca khúc I'm Standing With You của Diane Warren sẽ được Chrissy Metz cất lên ở Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 Ảnh: Shutterstock

Trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo Entertainment, khi được hỏi rằng liệu bà có tin bản thân sẽ nhận được giải Oscar năm nay không, Diane Warren trả lời: “Thật tuyệt nếu điều đó xảy ra. Tôi đã bỏ lỡ 10 lần đứng ở vị trí đó, nhưng bạn biết không, được có tên trong danh sách đề cử đã là một điều quá đỗi tuyệt vời. Tôi đã thức cả đêm với bạn bè để chờ đợi giây phút công bố đề cử Oscar 2020”. Diane Warren cũng thẳng thắn tiết lộ bà đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu cho lễ trao giải năm nay, phòng trường hợp trở thành người chiến thắng.

Được biết, Chrissy Metz sẽ trình diễn I'm Standing With You trên tại sân khấu Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 diễn ra sáng 10.2 (giờ Việt Nam) bên cạnh những phần biểu diễn của Elton John, Idina Menzel cùng nhiều tên tuổi khác. Và không biết chừng, đây sẽ là lần đầu tiên Diane Warren giành tượng vàng Oscar trong sự nghiệp sáng tác của mình.