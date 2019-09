Điểm danh dàn sao Âu - Á đình đám hội tụ trong ‘Long ấn cơ mật’

Jason Flemyng được khán giả biết đến qua vai diễn "chúa quỷ" Azazel trong bom tấn X-men: First Class. Tài tử 53 tuổi cũng là gương mặt quen thuộc trong nhiều tác phẩm Hollywood đình đám như: The Curious Case of Benjamin Button, The League of Extraordinary Gentlemen, Kick-Ass...

