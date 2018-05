'Điểm danh' khách mời nổi tiếng dự kiến đến đám cưới của Hoàng tử Harry

Nữ diễn viên Sarah Rafferty vừa check-in thông báo đang ở châu Âu. Cô được cho sẽ đến chúc mừng đồng nghiệp thân thiết Meghan Markle Serena Williams đã được Meghan Markle gửi thư mời. Tuy nhiên ngôi sao quần vợt chưa chính thức xác nhận có góp mặt chung vui hay không Tháng 2.2018, tờ US Weekly đưa tin Hoàng tử Harry đã gửi lời mời Ed Sheeran biểu diễn tại đám cưới sắp tới của mình với Meghan Markle. Theo các nguồn tin, giọng ca Shape of You đã vui vẻ gật đầu Người hâm mộ rất trông ngóng nam ca sĩ gạo cội Elton John sẽ tham dự tiệc cưới và trình diễn vài bài góp vui. Điều này được cho hoàn toàn có thể khi hai tháng trước, Elton John thông báo hủy show đã nhận là The Million Dollar Piano vào ngày 18 và 19.5 với lý do riêng Dĩ nhiên danh sách người nổi tiếng không thể thiếu gia đình Hoàng tử William - Công nương Kate Middleton. Trang Us Weekly xác nhận Hoàng tử Harry đã nhờ anh trai làm phù rể. Hơn nữa, Hoàng tử nhí George và Công chúa Charlotte cũng sẽ có vai trò đặc biệt trong đám cưới của chú mình