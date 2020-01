Diễm My 9X bị thế vai trong 'Phượng khấu'

Cụ thể, nhân vật An Duyên sẽ được thay thế bằng một gương mặt khác thay vì Diễm My 9X như thời điểm đầu công bố. Chia sẻ về lý do có sự thay đổi này, ê-kíp phim cho biết: “Do việc thay đổi lịch bấm máy đã được ê-kíp thông báo trước đó đến các phương tiện thông tin đại chúng để chờ đợi nghệ sĩ Hồng Đào hồi phục sức khỏe , cộng thêm việc phát sinh thời gian từ khâu chế tác phục trang và đạo cụ, nên ê-kíp rất tiếc phải thông báo Diễm My 9X và một số diễn viên khác đã không thể thu xếp lịch trình làm việc để tham dự Phượng khấu".

“Cả đoàn làm phim đều rất buồn vì nữ diễn viên đã không thể đồng hành cùng dự án lần này. Rất mong quý khán giả có thể thông cảm và luôn ủng hộ dự án”, ê-kíp phim chia sẻ thêm. Đồng thời, đoàn phim cũng công bố vai diễn Võ An Duyên sẽ được diễn viên Ngọc Xuyên đảm nhận. Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước việc thay đổi diễn viên của ê-kíp bởi trước đó, vai diễn này gần như được dành cho Diễm My 9X.

Tạo hình của Ngọc Xuyên được đánh giá là phù hợp với vai diễn Ảnh: Fanpage Phượng Khấu

Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn ủng hộ sự xuất hiện của Ngọc Xuyên trong phim. Họ cho rằng so với Diễm My 9X, Ngọc Xuyên gặp bất lợi về hiệu ứng truyền thông song tạo hình của cô được đánh giá là phù hợp với nhân vật. Một tài khoản viết: “Vẫn ổn, gương mặt sang trọng, đúng với phong thái của con gái nhà quyền quý". “Lúc trước thấy Diễm My đã đẹp rồi mà chị này còn đẹp, hợp vai hơn nữa. Nhìn là thấy nét hiền thục, đoan chính của mẫu nghi thiên hạ rồi". “Thần thái này cảm giác phù hợp hơn Diễm My 9X. My xinh nhưng mang nét đẹp hiện đại", một cư dân mạng nhận xét.

Phượng khấu là một trong những phim được khán giả chú ý khi ê-kíp hé lộ cốt truyện cung đấu gay cấn trong nội cung triều Nguyễn. Tuy nhiên, việc lựa chọn bối cảnh quay cũng như tình trạng sức khỏe của Hồng Đào khiến tiến độ quay của phim bị chậm trễ. Cụ thể, nữ diễn viên bị suy nhược cơ thể, phải về Mỹ điều trị. Trong khi đó, vai diễn của cô được xem như linh hồn và trái tim của cả bộ phim Phượng khấu, nên ê-kíp quyết định dời lịch sản xuất, chờ Hồng Đào phục hồi. Theo kế hoạch mới, tập đầu tiên của Phượng khấu sẽ được phát hành vào tháng 3.2020.