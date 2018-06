Diễm My 9X: 'Bình Minh quyến rũ còn Hứa Vĩ Văn ấm áp'

Sau khi những thông tin đầu tiên về bộ phim điện ảnh Ống kính sát nhân được hé lộ, khán giả không khỏi tò mò về bộ phim Việt hiếm hoi khai thác đề tài tâm lý tội phạm. Trong phim, Diễm My 9X vào vai cô giáo Cẩm Phô hiền lành và là người đồng hành bất đắc dĩ cùng thám tử K (Hứa Vĩ Văn) trong việc truy tìm kẻ thủ ác.

Diễm My tiết lộ đây là vai diễn đầu tiên cô thoát khỏi cách diễn bản năng và được diễn viên Kathy Uyên hướng dẫn những kỹ thuật diễn xuất nên có phần tự tin hơn. Nữ diễn viên khẳng định chưa bao giờ cô có ý định dạo chơi với nghề diễn và không muốn mình chỉ dừng lại ở những nhân vật đẹp xinh trên màn ảnh rộng. "Thật sự nghề diễn rất cực nhưng đã cho My những trải nghiệm quý báu trong cuộc đời. Tiền bạc, danh tiếng có thể là những yếu tố hỗ trợ nhưng cái đích sau cùng My muốn hướng đến là trở thành một diễn viên thực thụ, có thể đóng đa dạng các thể loại vai".

Diễm My tiết lộ vai diễn Cẩm Phô khiến cô khóc rất nhiều và mất ngủ liên tục

Ống kính sát nhân là bộ phim có hơi hướng kinh dị, lại được quay tại Đà Lạt chủ yếu vào ban đêm đã khiến Diễm My... thường xuyên mất ngủ. "Không khí trường quay lúc nào cũng rờn rợn, đã vậy ra khỏi trường quay, về khách sạn thì ở trong khách sạn cũ tối nào cũng nghe nhiều tiếng động rất đáng sợ nên My bị thiếu ngủ trầm trọng. Phim này cũng là phim My khóc nhiều nhất. Cẩm Phô là người có tâm lý nặng, hầu như năng lượng đều bị dồn lại bên trong và chỉ bung ra trong một khoảng khắc nào đó, nên mỗi một phân cảnh đều khiến My diễn đến kiệt sức", nữ diễn viên tiết lộ.

Được biết, chính Hứa Vĩ Văn là người đã giới thiệu Diễm Mỹ 9X với đạo diễn để thử vai Cẩm Phô và sau khi casting, cô đã được giao vai diễn này ngay lập tức. Ngoài đời, Diễm My và Hứa Vĩ Văn khá thân thiết với nhau. Nữ diễn viên tiết lộ: "My rất hợp vai làm vợ chồng với anh Văn (cười). Anh Văn luôn mang lại cho My cảm giác yên bình, ấm áp, được che chở. Khi diễn với anh, My kết nối rất dễ, tương tác tốt hơn, tâm hồn My cũng rung động hơn nên những cảnh tình cảm mà như không hề diễn ấy, nó rất tự nhiên".

Trước đó, Diễm My cũng từng kết hợp với Bình Minh trong Gái già lắm chiêu. Cô cho rằng: "Nếu anh Văn giống như người thân, mang lại cảm giác sâu lắng, bình yên thì anh Bình Minh lại giống như chất gây nghiện ấy, quyến rũ và rất gợi cảm, rất dễ rung đông và rất khó cưỡng lại (cười). Cảnh báo cho những diễn viên nữ diễn chung với anh Bình Minh là bạn phải mặc áo giáp cho trái tim để tránh những rung động không cần thiết. Tất nhiên thì My cũng phải trang bị áo giáp vàng cho mình luôn khi đóng Gái già lắm chiêu với anh ấy".