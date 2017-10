Lần đầu tham dự một sự kiện thời trang lớn của châu Á, Diễm My chia sẻ: "Trước giờ điểm yếu của My là thời trang nên lần đầu tiên My tham dự Seoul Fashion Week My thật sự rất hồi hộp, bỡ ngỡ. Tuy nhiên được sự động viên từ các anh chị đồng nghiệp, My cũng mạnh dạn thử sức với Tuần lễ Thời trang Seoul. Suốt sự kiện này My chọn thiết kế của các nhà tạo mẫu trong nước để thể hiện niềm tự hào dân tộc và cũng muốn giới thiệu với bạn bè thế giới về tài năng của người Việt Nam chúng ta".

Sau chuyến đi này, Diễm My sẽ có chuyến công tác dài ngày tại Nhật Bản. Cô cũng đang trong giai đoạn thu âm hậu kỳ cho một bộ phim trinh thám mới. Song song với các dự án điện ảnh, Diễm My vẫn trau dồi kiến thức để có thể trở thành một diễn viên - một doanh nhân đa năng trong thời gian tới





Trà Giang

Ảnh: V Media