Diễm My 9X đăng ảnh chụp cùng bạn trai doanh nhân

Diễm My viết: “Chúc mừng sinh nhật gấu của tôi. Em hi vọng rằng một triệu lời chúc mừng sinh nhật sẽ trở thành sự thật, càng sớm càng tốt. Những điều tuyệt vời phía trước đang chờ đợi anh. Yêu anh". Bức ảnh của diễn viên Gái già lắm chiêu nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 22.000 lượt thích trên Instagram. Nhiều khán giả khen ngợi độ đẹp đôi của cả hai.

Được biết Diễm My công khai chuyện tình cảm với bạn trai doanh nhân hồi đầu năm 2018. Đến cuối năm, cô xóa hết hình ảnh người yêu trên mạng xã hội khiến nhiều người đồn đoán họ “đường ai nấy đi". Tuy nhiên, đến tháng 3.2019, Diễm My thừa nhận đã tái hợp với bạn trai sau khi bức ảnh họ tay trong tay tại một bữa tiệc sang trọng của bạn bè được chia sẻ.

Trước đó, nữ diễn viên khẳng định cô không muốn bị hiểu nhầm là dựa dẫm bạn trai Ảnh: Instagram NV

Được biết bạn trai của Diễm My từng du học tại bang Victoria (Úc) và hiện đang công tác trong ngành xây dựng. Trong một bài phỏng vấn hồi tháng 3.2019, người đẹp cho biết cô ấn tượng với anh bởi sự chín chắn. “Hai đứa đều trẻ và độc lập, hay để dành tiền đi du lịch cùng với nhau. Mỗi lần đến một đất nước nào đó, tôi thường mua một hạt charm đeo vào tay để đánh dấu kỷ niệm của mình. Tính đến nay đã đi hơn 10 nước, riêng nước Úc thì chúng tôi đến nhiều lần với nhiều địa điểm khác nhau vì bạn trai học tập và công tác tại đó".

Nói về tin đồn dựa dẫm bạn trai, Diễm My từng chia sẻ: “My sống vì tinh thần nhiều hơn là vật chất, luôn đi lên bằng sức lực của mình. Người bạn của My cũng như thế. My xây dựng cho mình cá tính độc lập không phụ thuộc vào bất cứ ai, nên món quà nào đó mang giá trị tinh thần nhiều hơn thì My sẽ yêu quý hơn. My vốn không so đo chuyện quà cáp, vì mình đã tự mua được. My không muốn bị hiểu nhầm là phải dựa dẫm bạn trai".