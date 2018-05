Diễm My diện váy xuyên thấu nóng bỏng

Bộ ảnh không tập trung vào trang phục mà để Diễm My thể hiện tự nhiên qua ngôn ngữ cơ thể. Từ kiểu tóc, lối trang điểm và cả biểu cảm của Diễm My đều mô tả sự phóng khoáng, tự do, không theo khuôn khổ.

Chất liệu vải phối trộn giữa trong - đục giúp nữ diễn viên Ống kính sát nhân khoe đường cong cơ thể quyến rũ, cuốn hút. Ở nhiều góc máy, Diễm My khiến người hâm mộ bất ngờ bởi vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh” của mình.

Gương mặt của Diễm My được đánh giá cao trong bộ ảnh bởi nét biểu cảm, cuốn hút từ ánh mắt và khuôn miệng. Đôi mắt to và sâu của cô càng được lối trang điểm đậm làm tăng vẻ lôi cuốn. Ê-kíp khi thực hiện bộ ảnh rất ấn tượng khi người đẹp có những biểu cảm “đắt”, phù hợp với khung cảnh thiên nhiên.

Cùng với bộ ảnh mới, Diễm My chia sẻ về những dự dịnh sắp tới. Cô cho biết hiện chuẩn bị cho sự ra mắt của bộ phim mới Ống kính sát nhân dự kiến ra mắt vào tháng 6. Vai diễn trong bộ phim thuộc thể loại thriller này được nữ diễn viên khá tâm huyết bởi tạo hình, tính cách mới lạ. Trong phim, cô vướng vào mối tình tay ba với các diễn viên nam, đồng thời liên quan đến một vụ án giết người.