Diễn viên Bạch Băng Băng kiện cư dân mạng vì bình luận ác ý

Tờ The Straits Times đưa tin mới đây, diễn viên Bạch Băng Băng đăng tải video clip và lời chia sẻ tưởng niệm con gái quá cố Bạch Hiểu Yến. Bà tưởng niệm sớm hơn 2 ngày so với ngày giỗ của con gái. Trong lúc người hâm mộ an ủi thần tượng thì lại xuất hiện bình luận ác ý của một người phụ nữ, chỉ được biết là họ Lỗi. Nữ diễn viên 64 tuổi chia sẻ với The Straits Times: “Những ngôn từ bình luận của cô ấy thật xấu xa. Cô ấy nói rằng tôi nên chết ở trong nước. Tôi không thể quên cái ngày mà thi thể con gái được tìm thấy”.

Ngày 14.4.1997, con gái Bạch Hiểu Yến của nữ diễn viên Bạch Băng Băng trên đường đi học đã bị bắt cóc. Lúc đó, cô mới 17 tuổi. Tối cùng ngày, Bạch Băng Băng hoang mang khi nhận được điện thoại của nhóm côn đồ. Những kẻ độc ác đòi bà giao 500.000 USD (khoảng 11,8 tỉ đồng) hoặc nhận xác con. Đến ngày 28.4.1997, giới chức Đài Loan phát hiện thi thể của Bạch Hiểu Yến ở một con mương. Cô bị giết hại từ 10 ngày trước, cơ thể bị tổn thương sau vụ tấn công tình dục. Hai trong số những kẻ bắt cóc tự sát sau khi cảnh sát phục kích. Người thứ ba trốn thoát, trở thành tội phạm truy nã. Cuối cùng, hắn bắt gia đình của tùy viên quân sự Nam Phi làm con tin trước khi đền tội.

Vụ án gây chấn động dư luận một thời. Theo truyền thông Đài Loan, Bạch Băng Băng có dấu hiệu bất ổn về tâm lý, lúc cười lúc khóc một mình sau khi con gái qua đời. Sau việc này, nữ diễn viên lập quỹ hiếu học mang tên “Bạch Hiểu Yến”. Bà cho biết từng cố gắng mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm sau khi con gái ra đi nhưng không thành công.

Sau cái chết của con gái gây chấn động, Bạch Băng Băng đã lập quỹ hiếu học mang tên 'Bạch Hiểu Yến' Ảnh: Ifeng

Theo đuổi vụ kiện đến cùng

Cũng theo The Straits Times, mặc dù hôm 13.4 qua, người phụ nữ họ Lỗi nói trên tự nhận bị bệnh tâm thần, đã đến đồn cảnh sát cùng gia đình và gửi lời xin lỗi đến diễn viên Bạch Băng Băng. Tuy nhiên bà không chấp nhận lời xin lỗi, cho rằng người phụ nữ đó nên chịu trách nhiệm trước pháp luật vì hành vi của mình. Bạch Băng Băng cũng tuyên bố sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng.

Bạch Băng Băng không chấp nhận lời xin lỗi của người phụ nữ bình luận ác ý về cái chết của con gái mình Ảnh: Ifeng

Bạch Băng Băng là nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí xứ Đài trong thập niên 1980 - 1990. Gắn bó với màn ảnh từ năm 20 tuổi, bà được nhắc đến nhiều với vai Kim Phụng trong phim Dì ghẻ. Năm 1979, nữ diễn viên kết hôn với họa sĩ người Nhật Ikki Kajiwara và theo chồng định cư tại Tokyo. Thời gian đó, ngoài công việc đóng phim, quay quảng cáo, bà còn tham gia trình diễn ca nhạc và được khán giả Nhật Bản yêu mến. Năm 1980, Bạch Băng Băng đệ đơn ly hôn khi đang mang thai. Năm 1981, bà đưa con gái về Đài Loan sau khi hoàn tất thủ tục ly dị.