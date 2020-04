Diễn viên 'Bao Thanh Thiên' nhận 4 năm tù vì cưỡng hiếp nhân viên đoàn phim

Theo tòa án Đài Bắc, đạo diễn nổi tiếng với bộ phim xã hội đen Monga vừa bị kết án về hành vi phạm tội với nhân viên đoàn phim của mình khi đang thực hiện dự án Horse Racing vào tháng 11.2018. Theo đó, trong quá trình làm việc chung, Nữu Thừa Trạch đã tiếp cận, tán tỉnh nhiều thành viên nữ trong đoàn. Trong đó, nạn nhân giấu tên liên tục bị quấy rối, không lâu sau đó đã bị cưỡng hiếp. Vụ việc khiến nữ nhân viên suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần.

Trong phán quyết của mình, tòa án cho biết Nữu Thừa Trạch đã gây ra tổn thương không thể khắc phục cho nạn nhân khi tấn công tình dục cô vào 17 tháng trước tại một bữa tiệc tại nhà mình. Tòa cũng bác bỏ lời bào chữa của đạo diễn nổi tiếng, từng không nhận tội trong phiên tòa sơ thẩm, nói rằng anh ta không nhớ chuyện xảy ra vào đêm 23.11.2018 tại nhà vì say rượu.

Nam diễn viên trong phim Bao Thanh Thiên Ảnh: Chụp màn hình

Trong phiên tòa, công tố đã đưa ra bằng chứng cho thấy nước bọt còn sót lại trên ngực của người phụ nữ vào đêm tiệc khớp với ADN của Nữu Thừa Trạch. Công tố cũng đưa ra một báo cáo y tế cho thấy người phụ nữ có vết bầm tím trên cơ thể và vết rách cơ quan sinh dục phù hợp với lời khai của cô về vụ tấn công. Sau phiên tranh luận, tòa án Đài Bắc đã kết án đạo diễn 53 tuổi 4 năm tù vì tội cưỡng dâm, tội hình sự thường chịu hình phạt từ 3-10 năm tù. Luật sư của ông cho biết họ sẽ nộp đơn kháng cáo.

Theo một nguồn tin trên Focus Taiwan, luật sư của Nữu Thừa Trạch đã yêu cầu mức án treo với lý do bị cáo đã đạt được thỏa thuận ngoài tòa với nạn nhân. Vụ việc bắt nguồn từ lời tố cáo của một thành viên trong đoàn làm phim của đạo diễn họ Nữu. Theo khai báo của nạn nhân, cô cùng một nhân viên khác được mời đến nhà Nữu Thừa Trạch để trao đổi công việc. Đồng nghiệp đi cùng A sau đó đã về nhà để lại cô một mình. Ban đầu đạo diễn sinh năm 1966 chỉ trò chuyện bình thường, sau đó bắt đầu sờ soạng và đè A lên ghế salon cưỡng hôn, xâm hại với những động tác thô bạo. Người nhà nạn nhân cũng tiết lộ tài tử 53 tuổi đã dùng tay để thực hiện hành vi đồi bại gây ra những vết rách sâu trong vùng kín. Người bạn đi cùng A đến bệnh viện sau vụ tấn công và trình báo với cảnh sát.

Các tác phẩm của ông luôn quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng Ảnh: Weibo

Với án phạt này, tòa án Đài Bắc cho biết thêm Nữu Thừa Trạch "lợi dụng vị trí đạo diễn của mình để nói chuyện với giới truyền thông, làm ra vẻ anh ta và A có tình cảm với nhau". Phía này cho biết thêm rằng bị cáo cũng tỏ ra "thiếu hối hận".

Nhà làm phim nổi tiếng Đài Loan với các tác phẩm Monga, Love đã bác bỏ các cáo buộc, cho rằng bản thân "đã phạm sai lầm nhưng không phạm tội". Theo Straits Times, khi truyền thông vừa đưa tin, Nữu Thừa Trạch nói với các phóng viên rằng ông hi vọng sẽ có một phiên điều trần công bằng nhưng sợ công chúng đã phán xét. "Có một phiên tòa công khai khác đang diễn ra và tôi đã bị tuyên án tử hình", ông nói.

Đài Loan có ngành công nghiệp điện ảnh sôi động và tổ chức giải Kim Mã hằng năm - được mệnh danh là giải Oscar của vùng lãnh thổ này. Phong trào #MeToo nổi lên bởi các cáo buộc tấn công và cưỡng hiếp đối với ông trùm Hollywood bị kết án Harvey Weinstein đã dẫn đến hàng loạt cáo buộc lạm dụng tương tự bị phơi bày trong ngành công nghiệp phim ảnh trên toàn thế giới, nhưng phong trào cho đến nay đã có rất ít tác động ở Đài Loan.

Nữu Thừa Trạch gia nhập ngành công nghiệp điện ảnh khi mới 9 tuổi và được đề cử giải Kim Mã năm 1983 khi mới 17 tuổi nhờ vai diễn trong bộ phim Trưởng thành. Sau đó, ông dần dần rời xa sự nghiệp diễn xuất và bước sang lĩnh vực đạo diễn, với Monga trở thành một trong những bom tấn lớn nhất của ông.

Lắm tài nhưng cũng nhiều tật, Nữu Thừa Trạch từng thừa nhận rằng mình nghiện sex và rượu, kéo theo nhiều điều tiếng. Năm 2007, khi quay bộ phim What on Earth Have I Done Wrong, Nữu Thừa Trạch vào vai bạn trai của nữ diễn viên Kha Hoán Như. Ông ép buộc bạn diễn phải khỏa thân, thậm chí không được phép sử dụng biện pháp an toàn khi quay cảnh giường chiếu. Cũng trong năm 2007, Nữu Thừa Trạch mời Trương Quân Ninh tham gia vào phim Wayward Kenting do mình làm đạo diễn. Trong khi hướng dẫn Bành Vu Yến đóng cảnh tình tứ với mỹ nhân Đài Loan, ông bất ngờ hôn lên cổ cô và khiến người đẹp bị sốc thời gian dài.