Diễn viên Bella Mai chạy bộ 10 km ở Mộc Châu sau khi trị khối u ngực

Theo dự kiến, ngày 30.1, giải chạy Vietnam Trail Marathon 2021 ở các cự ly từ 5 km - 70 km diễn ra tại Mộc Châu (Sơn La). Giải chạy thu hút hơn 4.300 vận động viên (VĐV) đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam tham gia. Là một trong số ít nghệ sĩ thích khám phá du lịch , yêu thích các bộ môn vận động để bảo vệ sức khỏe, diễn viên Bella Mai có mặt tại Mộc Châu để cùng 4.300 VĐV tham gia chinh phục những cung đường đẹp, lãng mạn tại đây.

Đăng ký tham dự chinh phục đường đua 10 km, Bella Mai hào hứng chuẩn bị sức khỏe thật tốt, tinh thần để chiến đấu hết mình trong giải đấu để đóng góp vào quỹ từ thiện của giải chạy. Tuy nhiên khi vừa đến Mộc Châu, các VĐV đành phải ngậm ngùi khi giải đấu tạm ngưng do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Bella Mai chạy bộ 10 km qua những cung đường đẹp ở Mộc Châu Ảnh: Trung Nguyên

Chuẩn bị tinh thần, nghiên cứu đoạn đường đua và mang tinh thần thoải mái, khi giải đấu bị hủy, Bella Mai quyết định cùng một người bạn của mình chạy ngay tại vườn mận. Vẫn giữ mức chạy ở chặng đua 10 km, Bella Mai cùng bạn xuất phát từ sáng sớm trong không khí mát mẻ nơi đây và chinh phục đường chạy 10 km. Hình ảnh cô diễn viên cùng người bạn của mình tự chạy trong khu vườn mận đầy hoa trắng muốt cho thấy sự lãng mạn cùng tinh thần tự ý thức giữ gìn sức khỏe của hai cô nàng.

Á hậu - diễn viên Bella Mai vừa trải qua ca mổ khối u ở ngực Ảnh: NSCC

Bella Mai tên thật là Mai Thị Hồng Dung, sinh năm 1993, quê Quảng Ngãi, được biết đến là diễn viên truyền hình nổi tiếng hiện nay. Cô từng ghi dấu ấn trên đấu trường nhan sắc thế giới khi đăng quang Á hậu 1 tại cuộc thi Miss Tourism Universe 2017 (Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ Thế giới). Ngoài ra Bella Mai từng đoạt giải Top 3 tài năng cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016. Những bộ phim giúp Bella Mai ghi được ấn tượng với khán giả phải kể đến như Mùa oải hương năm ấy, Mặn hơn muối, Đích tôn độc đắc, Oán, Nếu còn có ngày mai...

Vậy nhưng ít ai biết, cô gái có thân hình mảnh mai này lại là một VĐV boxing từ khi mới lên 6 tuổi. Thành tích huy chương vàng boxing tỉnh Quảng Ngãi năm 2007 và sau đó là huy chương đồng danh giá ở sân chơi cấp quốc gia, cùng nhiều giải thưởng lớn đủ để biết Bella Mai là cô gái thích chinh phục những thử thách khó nhằn và mạnh mẽ này.

Giải chạy Vietnam Trail Marathon 2021 tạm ngưng vì dịch Covid-19 nhưng Bella Mai vẫn chạy 10 km để giữ sức khoẻ Ảnh: Trung Nguyên

Giữa tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, Bella Mai trấn an người hâm mộ và khán giả không lo lắng cho mình khi cô đã có chuyến đi ý thức giữ gìn sự an toàn tuyệt đối. “Ban tổ chức đã lên phương án rất kỹ lưỡng để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 nên tôi có chuyến đi an toàn. Ý thức tình hình dịch bệnh nên từ khi xuống sân bay, tôi di chuyển xe riêng đến Mộc Châu ngay để tránh tập trung đông người nên không tiếp xúc với ai. Vừa về đến khách sạn thì nghe thông báo hủy giải, tôi quyết định cùng người bạn của mình chạy cùng nhau để giữ sức khỏe. Hiếm khi có dịp ra Mộc Châu, tôi tận hưởng không khí thoải mái khi cùng bạn chạy ở vườn mận. Đây là một trải nghiệm cực kỳ thú vị và khó quên của tôi”, Bella Mai tâm sự.

Bella Mai hiện đang trong quá trình thực hiện bộ phim Trà táo đỏ phần 2 của đạo diễn Chu Thiện Ảnh: Trung Nguyên

Trong hành trình chạy 10 km của mình, Bella Mai có trải nghiệm hiếm hoi được nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh lãng mạn như tranh của Mộc Châu ngày cuối năm, với những thung lũng hoa mận trắng nở rộ. Nữ diễn viên cho biết đây là khoảnh khắc tuyệt vời cô không thể nào quên.

2020 là một năm rất khó khăn khi Bella Mai phải đối diện nhiều thách thức. Cô từ chối nhiều cơ hội diễn xuất vì từ tháng 3.2020 đến nay, cô phải đi chữa trị khối u ở ngực và hiện đã phẫu thuật xong. Bella Mai cho biết đầu năm 2021, cô vẫn đang trong quá trình thực hiện bộ phim Trà táo đỏ phần 2 của đạo diễn Chu Thiện.