Diễn viên hài triệu view Nhật Bản phiên dịch cho Pikachu trong MV mới

MV mới của Pikotaro có tựa đề Pika to Pico, đăng tải trên YouTube vào ngày 31.8 và nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Tính đến sáng 3.9, tác phẩm mới của diễn viên hài Nhật Bản nhận hơn 407.100 lượt người xem.

Trong MV mới, Pikotaro mặc trang phục họa tiết da báo màu vàng, giống hệt bộ áo nam diễn viên đã mặc trong MV Pen-Pineapple-Apple-Pen từng gây sốt năm 2016. Để có nét giống Pikachu, Pikotaro tô hai chấm đỏ trên mặt. Còn Pikachu đeo một chiếc kính râm gọng vàng và khăn choàng đậm chất Pikotaro. Trong MV Pika to Pico, Pikotaro đóng vai trò phiên dịch cho Pikachu. Hễ Pikachu kêu lên “pikapika” quen thuộc, Pikotaro sẽ dịch sang câu từ tiếng Anh tương đương.

Theo tờ Malay Mail (Malaysia), lời bài hát Pika to Pico ngắn gọn với giai điệu nhộn nhạo và dễ nhớ, đúng như phong cách của Pikotaro. Tạp chí Billboard nhận định giai điệu của sáng tác mới vui nhộn, mang lại nụ cười trên khuôn mặt của trẻ em cũng như người lớn trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Hình ảnh trong MV Pika to Pico

MV Pika to Pico ra mắt trong bối cảnh Lễ hội Pokémon mùa hè tại thành phố Yokohama ở Nhật Bản năm nay được tổ chức trực tuyến do dịch Covid -19. Lễ hội Pokémon vào mỗi tháng 8 là một trong những sự kiện mà người dân Nhật Bản trông đợi nhất trong năm. Đó là vì sau Hello Kitty và mèo máy Doraemon, Pikachu là nhân vật thứ ba được yêu thích nhất ở nước này.