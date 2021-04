Diễn viên Helen McCrory từng đóng ‘Skyfall’ và “Harry Potter’ qua đời vì ung thư

Helen McCrory được biết đến với nhiều vai diễn trong các bộ phim như Interview with the Vampire, Casanova, The Queen, Skyfall, Harry Potter… từ trần sau thờ gian chống chọi với căn bệnh ung thư.

Chồng của Helen McCrory - nam diễn viên Damian Lewis - thông báo về cái chết của vợ trên Twitter và cho biết McCrory đã qua đời “bình yên tại nhà”. Anh viết: “Tôi rất đau lòng khi thông báo rằng sau trận chiến đầy dũng cảm chống chọi với căn bệnh ung thư, vợ tôi - người phụ nữ xinh đẹp, dũng cảm Helen McCrory đã qua đời trong vòng tay yêu thương của gia đình và bạn bè”.

Helen McCrory cùng chồng – nam diễn viên Damian Lewis dự lễ trao giải BAFTA 2013 ẢNH: T.L

Sinh ra ở London, có mẹ là người xứ Wales và cha là người Scotland, Helen McCrory đã sống một năm ở Ý trước khi theo học diễn xuất tại Trung tâm Kịch nghệ London. Cô đóng vai Narcissa Malfoy trong ba bộ phim cuối cùng của loạt phim Harry Potter và xuất hiện trong bộ phim James Bond – Skyfall với vai Clair Dowar MP.

Ngoài đóng phim điện ảnh và truyền hình, Helen McCrory còn là một diễn viên sân khấu xuất sắc, nhận đề cử đề cử Giải thưởng Nhà hát Laurence Olivier năm 2006 cho vai diễn Rosalind trong vở As You Like It.

Vào năm 2020, Helen McCrory và Damian Lewis đã nỗ lực gây quỹ cho chương trình Feed NHS để cung cấp bữa ăn cho 40.000 bữa ăn mỗi ngày cho 88 bệnh viện ở London, Manchester, Glasgow, Aberdeen, Edinburgh, Cardiff và những bệnh viện khác trên toàn quốc trong đại dịch Covid-19 . Họ quyên góp được gần 1,38 triệu USD cho chương trình Feed NHS.

Cillian Murphy, bạn diễn của Helen McCrory trong phim truyền hình Peaky Blinders, nói: “Tôi rất đau lòng khi mất đi một người bạn thân thiết. Helen xinh đẹp, chu đáo, vui tính và giàu lòng nhân ái. Cô ấy cũng là một diễn viên tài năng. Tôi rất nhớ bạn Helen”.

Helen McCrory trong phim Skyfall ẢNH: IMDB

Sam Mendes, đạo diễn phim Skyfall bày tỏ: “Một tài năng đáng kinh ngạc, một con người tuyệt vời và chân thật. Thế giới điện ảnh và sân khấu đã mất đi một nữ diễn viên tốt bụng. Gia đình và bạn bè của Helen mất đi một người phi thường, bất khuất”.

Tác giả tập truyện Harry Potter – J.K.Rowling đã viết những lời tri ân của cô với nữ diễn viên trên Twitter: “Tôi rất đau lòng khi nghe tin Helen McCrory qua đời. Chị là một diễn viên phi thường, một phụ nữ tuyệt vời đã rời bỏ chúng ta quá sớm. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình chị, đặc biệt là chồng và các con của chị”.

Helen McCrory kết hôn với Damian Lewis năm 2007, có hai con là Manon và Gulliver.