Diễn viên Mỹ Danny Masterson bị buộc tội cưỡng hiếp 3 phụ nữ

Thông tin nam diễn viên Danny Masterson bị cáo buộc tội cưỡng hiếp vừa được Phòng biện lý Hạt Los Angeles (Mỹ) cho biết hôm 17.6 (giờ địa phương). Đại diện Phòng biện lý Hạt Los Angeles cũng tuyên bố họ đã từ chối các cáo buộc tương tự đối với Danny Masterson trong 2 trường hợp khác vì không đủ bằng chứng và thời hiệu khởi tố đã hết.

Danny Masterson (44 tuổi) không đưa ra bất cứ lời bình luận nào về các cáo buộc. Tuy nhiên trả lời phỏng vấn trên tờ Variety, Tom Mesereau - luật sư của Danny Masterson, tuyên bố sẽ chống lại các cáo buộc. “Danny Masterson vô tội. Những người biết Danny Masterson, biết tính cách, con người anh ấy đều cho rằng những cáo buộc này hoàn toàn không đúng”, luật sư Mesereau nói. Danny Masterson bị bắt lúc 11 giờ 30 ngày 17.6 và được thả ra trước 15 giờ cùng ngày với số tiền bảo lãnh lên đến 3,3 triệu USD, theo thông tin trên trang web của Sở Cảnh sát Hạt Los Angeles.

Mila Kunis, Ashton Kutcher, Danny Masterson, Wilmer Valderrama, Laura Prepon và Topher Grace trong loạt phim That '70s Show (1998)

Các vụ hãm hiếp được cho là diễn ra tại nhà của Danny Masterson ở Los Angeles. Vụ đầu tiên cưỡng hiếp một phụ nữ 23 tuổi trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 12.2001. Vụ thứ hai liên quan một phụ nữ 28 tuổi vào tháng 4.2003 và vụ thứ ba là một phụ nữ 23 tuổi trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12.2003. Các cáo buộc không nêu tên 3 phụ nữ này. Nếu bị kết án tội hiếp dâm, Danny Masterson phải chịu án tối đa 45 năm tù, Phòng biện lý Hạt Los Angeles cho biết. Phiên tòa xét xử nam diễn viên dự kiến diễn ra vào ngày 18.9 tới.

Danny Masterson kết hôn với nữ diễn viên Bijou Phillips vào năm 2011. Nam diễn viên được khán giả biết đến qua nhiều phim điện ảnh : Yes Man, The Brooklyn Heist, Wake… và đặc biệt là vai diễn Steven Hyde trong series phim truyền hình That ‘70s Show có sự tham gia của các ngôi sao: Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon...