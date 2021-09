Diễn viên nào giàu có nhất Hollywood hiện nay?

Theo Newsweek, các diễn viên giàu có không chỉ nhờ kiếm được hàng triệu USD tiền cát-sê mà còn từ các nguồn khác như các khoản tín dụng sản xuất, đầu tư, kinh doanh …, giúp họ có được giá trị tài sản ròng 9 con số.

Đứng đầu danh sách là nữ minh tinh Jami Gertz với khối tài sản ước tính 3 tỉ USD. Jami Gertz được biết đến qua các bộ phim như: The Lost Boys, Less than Zero, Twister. Đồng thời, Jami Gertz nổi tiếng với vai trò người dẫn chương trình truyền hình Square Pegs, Modern Family và Ally McBeal. Jami Gertz kết hôn với doanh nhân Antony Ressler vào năm1989. Họ cùng nhau thành lập quỹ Gertz-Ressler, chuyên làm từ thiện trong lĩnh vực giáo dục, trao học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Trước đây, tạp chí Forbes cho biết vợ chồng Jami Gertz từng đứng đầu danh sách những người nổi tiếng quyên góp với số tiền hơn 10 triệu USD vào năm 2019.

Newsweek cho biết giá trị tài sản ròng 3 tỉ USD hiện nay của minh tinh Jami Gertz không chỉ nhờ vào tiền cát-sê, mà còn đến từ các khoản đầu tư. Vợ chồng Jami Gertz là chủ sở hữu một phần đội bóng rổ Atlanta Hawks từ năm 2015. Ngoài ra, Jami Gertz giàu có phần vì kết hôn với người chồng tỉ phú là đồng sáng lập của công ty quản lý toàn cầu Apollo và Ares, có khối tài sản lên đến 40 tỉ USD.

Tiếp ngay sau Jami Gertz là tài tử Tom Cruise với 570 triệu USD. Tom Cruise tham gia nhiều bộ phim như Top Gun, Minority Report, The Last Samurai và “thương hiệu” Mission: Impossible. Theo Newsweek, Tom Cruise là một trong những ngôi sao có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại. Các tác phẩm Tom Cruise tham gia hầu như thuộc hàng bom tấn có doanh thu cao, ví dụ như Mission: Impossible - Fallout (2018) với hơn 787 triệu USD toàn cầu. Tom Cruise còn tiếp quản hãng phim United Artists và thành lập hãng phim Cruise/Wagner Productions.

Vị trí thứ ba thuộc về “người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh” do tạp chí People bình chọn (1997) - George Clooney. George Clooney sở hữu khối tài sản khoảng 500 triệu USD. Nam diễn viên nổi tiếng với những vai diễn trong Ocean Eleven, Syriana, The Descendants... Từ năm 2002, George Clooney thử sức với vai trò đạo diễn và bộ phim đầu tiên là Confessions of a Dangerous Mind. Ngoài ra, George Clooney còn biên kịch và thường xuyên đảm nhận việc sản xuất nhiều tác phẩm điện ảnh

Tuy nhiên, phần lớn tài sản 500 triệu USD của nam diễn viên không liên quan đến diễn xuất mà đến từ nhãn hiệu rượu Casamigos, thành lập từ năm 2013 cùng doanh nhân Rande Gerber - chồng của người mẫu Cindy Crawford và nhà đầu tư bất động sản Mike Meldman. Bốn năm sau đó, họ bán nhãn hiệu rượu cho tập đoàn kinh doanh đồ uống Diageo với giá 700 triệu USD.

Từ trên xuống và từ trái sang: Mel Gibson, Adam Sandler, Sylvester Stallone, Jack Nicholson Ảnh: GI

Robert De Niro cũng có khoảng 500 triệu USD như George Clooney. Với sự nghiệp kéo dài hơn 40 năm, De Niro là một trong những diễn viên được kính trọng nhất ở Hollywood. Tên tuổi Robert De Niro khẳng định qua các vai diễn trong Taxi Driver, The Deer Hunter, Silver Linings Playbook, The Irishman… Ngoài ra, ông còn là đồng sáng lập liên hoan phim Tribeca Film Festival ở thành phố New York (Mỹ). Ông có hãng phim riêng TriBeCa Productions và đồng sở hữu chuỗi nhà hàng Nobu.

Đứng thứ 5 trong danh sách là Mel Gibson với khối tài sản 425 triệu USD. Bộ phim Mad max, Braveheart và The passion of the Christ là 3 bộ phim làm nên tên tuối của nam diễn viên. Hình ảnh và địa vị của Mel Gibson ở Hollywood có thể bị giảm sút sau những phát ngôn gây tranh cãi và sử dụng những lời nói tục tĩu, nhưng Mel Gibson vẫn là một trong những diễn viên giàu có nhất ở Hollywood. Mel Gibson kiếm tiền thông qua công ty sản xuất Icon Productions do nam diễn viên thành lập hồi năm 1989 cùng với nhà sản xuất Bruce Davey.

Adam Sandler nổi lên sau khi tham gia chương trình Saturday Night Live, trở thành gương mặt ăn khách trong các phim như Happy Gilmore, Grown Up, Hubie Halloween… Adam Sandler còn điều hành hãng phim của riêng mình mang tên Happy Madison, nơi mang về cho anh nguồn thu lớn hằng năm. Giá trị tài sản ròng của Adam Sandler hiện trị giá 420 triệu USD.

Tài tử gạo cội Jack Nicholson có tổng tài sản khoảng 400 triệu USD. Nam diễn viên là người giữ kỷ lục với 12 lần được đề cử Oscar, nổi tiếng với các bộ phim The Shining, One Flew Over The Cuckoo’s Nest và As Good As It Gets. Ngoài lĩnh vực điện ảnh, ông còn là một nhà sưu tập nghệ thuật có tiếng và sở hữu nhiều tác phẩm của họa sĩ Henri Matisse, Tamara de Lempicka, Andy Warhol và Jack Vettriano.

Tom Hanks, Jennifer Lopez đều sở hữu khối tài sản 400 triệu USD Ảnh: GI

Ngôi sao hành động Sylvester Stallone cũng có khối tài sản 400 triệu USD. Ông nổi tiếng qua các phim như Rambo, The Expendables, Escape Plan. Sylvester Stallone đã chuyển sang sản xuất, đồng sáng lập hãng phim Balboa Productions vào năm 2018. Cũng có tài sản ngang ngửa nam diễn viên Jack Nicholson và Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger là một trong những ngôi sao hành động mang tính biểu tượng nhất của Hollywood. Tom Hanks, Jennifer Lopez cũng sở hữu khối tài sản khoảng 400 triệu USD.