Diễn viên phim ‘Bố già’ qua đời ở tuổi 85

Được biết, nam diễn viên kỳ cựu ra đi vào hôm 28.5 sau nhiều ngày nhập viện. Trả lời phóng viên TMZ, quản lý của cố nghệ sĩ cho biết ông đã cấp cứu tại bệnh viện Cedars-Sinai từ hôm 25.4 sau khi bị ngã và phải điều trị chấn thương lưng. Khoảng một tháng nằm trong viện, Carmine Caridi đã mắc viêm phổi và phải chống chọi với căn bệnh này cho đến lúc qua đời.

Đại diện Carmine Caridi ngậm ngùi nói về nghệ sĩ sinh năm 1934: “Từ Broadway, đến điện ảnh rồi truyền hình, Carmine đã dành gần sáu thập niên để diễn và không có gì khiến ông ấy hạnh phúc hơn thế. Tài năng, sự dí dỏm, ấm áp và quyến rũ của ông ấy sẽ luôn sống mãi trong ký ức của người thân, bạn bè”. Người này cũng cho biết điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời tài tử vừa ra đi chính là việc ông dính đến bê bối bản quyền khiến bản thân bị khai trừ khỏi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Mặc dù cảnh sát và FBI đã miễn tội, Carmine Caridi vẫn coi đó là một vết hằn trong đời.

ẢNH: PARAMOUNT Carmine Caridi trong phim Bố già

Sự ra đi của Carmine Caridi khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ không khỏi tiếc thương. Chazz Palminteri, tài tử từng đoạt giải Oscar với phim Bullets over Broadway, bày tỏ đau buồn trước cái chết của đồng nghiệp: “Carmine là một diễn viên giỏi và một con người tử tế. Tôi cảm thấy may mắn từng được làm việc cùng anh ấy”. Ngoài ra, các diễn viên khác như Lee Currer hay Freddie Ganno cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nghệ sĩ quá cố.

Carmine Caridi sinh năm 1934 và là một trong những nghệ sĩ “lão làng” của truyền hình Mỹ. Trong gần 60 năm theo nghiệp diễn, ông tham gia hơn 100 bộ phim điện ảnh, truyền hình và một số vở kịch Broadway. Nam diễn viên xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như: The Anderson Tapes, The Gambler, Hollywood man, The Cheap Detective, Hanava, Top dog, River 9…

Đặc biệt, khi nhắc đến diễn viên quá cố, người ta không thể không nhắc đến vai trò của Carmine Caridi trong Bố già phần 2 (1974) và phần 3 (1990). Ngôi sao gạo cội này cũng từng là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ trước khi bị khai trừ vào năm 2004.