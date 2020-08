Diễn viên Portia de Rossi bảo vệ 'phu quân' Ellen DeGeneres khi bị cộng đồng mạng 'tẩy chay'

Diễn viên Portia De Rossi đã đăng một hashtag I Stand by Ellen (Tôi đứng bên Ellen) trên tài khoản Instagram của cô. Nguyên nhân chương trình The Ellen DeGeneres Show do Ellen DeGeneres làm MC từng đoạt nhiều giải Emmy bị chỉ trích vì những lời phàn nàn của các nhân viên sản xuất trước đây về một nơi làm việc phân biệt chủng tộc và có hành vi ngược đãi nhân viên.

Trong khi đó, cũng trong ngày 3.8, cộng đồng mạng viết hashtag Replace Ellen (Thay thế Ellen). Nhiều khán giả cho rằng những người nổi tiếng như ca sĩ Anh Harry Styles hay cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama có thể thay Ellen DeGeneres đảm nhận vai trò MC của chương trình nổi tiếng này.

Portia de Rossi (trái) xuất hiện cùng Ellen DeGeneres tại lễ trao giải Quả cầu vàng ngày 5.1.2020 ẢNH: REUTERS

Các phàn nàn xoay quanh việc sa thải nhân viên sau thời gian họ nghỉ ốm hoặc chịu tang. Một nhân viên da màu bị Ellen DeGeneres buông lời kỳ thị, phân biệt chủng tộc. Nhiều thành viên, đặc biệt người da màu, thuộc ê-kíp sản xuất cho biết họ không được phép nói chuyện trực tiếp với Ellen DeGeneres và những gì MC cư xử với họ tại trường quay khác xa hình ảnh tử tế mà MC thể hiện trước ống kính. Một nhân viên từng tham gia sản xuất chương trình The Ellen DeGeneres Show kể lại cô từng phải chạy đôn chạy đáo khắp 15 cửa hàng thực phẩm khác nhau để mua đúng loại bông cải đặc biệt mà MC này yêu cầu.

Một tài khoản tên MissAbsinthe kể chuyện người đồng nghiệp đồng thời là bạn thân từng làm việc cùng Ellen DeGeneres 5 năm trước khi nghỉ thai sản. Ellen DeGeneres đã nài nỉ người này trở lại làm việc sau khi sinh con rồi bất ngờ sa thải cô một tuần sau đó mà không đưa ra lý do khiến cô phải chật vật trong quãng thời gian nuôi con sơ sinh và lâm vào cảnh thất nghiệp.

Đầu tháng 8.2020, Ellen DeGeneres gửi email xin lỗi các nhân viên trong ê-kíp sản xuất. Theo nguồn tin của The Daily Mail thì hãng Telepictures - đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất The Ellen DeGeneres Show, cho biết bức thư của Ellen DeGeneres không thuyết phục được ê-kíp sản xuất. Trước tình huống này Ellen DeGeneres trình bày nguyện vọng với ban lãnh đạo Telepictures và nhà phát hành Warner Bros. rằng bản thân muốn rời khỏi The Ellen DeGeneres Show.

Tuy nhiên ngày 3.8, tờ USA Today đưa tin một giám đốc điều hành sản xuất The Ellen DeGeneres Show phủ nhận tin đồn chương trình đối thoại ăn khách có tuổi đời 17 năm này bị khai tử sau cáo buộc về môi trường làm việc “độc hại”.

Diễn viên Portia de Rossi (47 tuổi) kết hôn với danh hài Ellen DeGeneres (62 tuổi) được 12 năm. Cuộc hôn nhân đồng giới này làm tốn hao của báo giới không ít giấy mực vào thời đó.