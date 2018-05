Diễn viên tố chủ nhiệm đoàn phim hành hung vì đòi tiền cát-sê

Những ngày vừa qua, giới nghệ sĩ truyền tai nhau chuyện diễn viên Thanh Tuấn bị chủ nhiệm đoàn phim Thiên thần 1001 hành hung. Nguyên nhân vụ việc được cho là từ chuyện nợ cát-sê. Chúng tôi đã có cuộc gặp với diễn viên Thanh Tuấn để ghi nhận rõ hơn về câu chuyện này.

* Chào diễn viên Thanh Tuấn, anh có thể nói rõ hơn về nguyên do và diễn biến việc mình bị chủ nhiệm hành hung không?

- Diễn viên Thanh Tuấn: Thật ra thì lúc đầu đoàn phim có thỏa thuận với tôi đóng 29 tập trong phim Thiên thần 1001. Nhưng sau khi phim lên sóng thì họ nói với tôi chỉ còn 13 tập, tôi thật sự không rõ nhưng chắc chắn là công sức lao động của tôi hơn con số đó. Lúc này tôi có trao đổi với chị Trần Thị Thanh Thủy, giám đốc công ty sản xuất phim, thì chị ta quả quyết là có 13 thôi, không tin thì lên YouTube đếm. Hai bên đang ngồi trong phòng khách tranh luận thì anh chủ nhiệm đoàn phim mới đi vô hỏi tôi: “Giờ mày muốn làm sao?”. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta xông tới chụp tay rồi đấm vô mặt tôi, rượt tôi chạy ra tới cửa rồi lấy dao dọa đâm tôi nhưng tôi né nên hụt.

Khi tôi chạy ra tới cửa thì anh chủ nhiệm đoàn phim có cầm dao chỉ thẳng vô mặt tôi nói một câu rất tục: “Diễn viên tụi mày như con…”. Tôi cảm thấy quá xúc phạm nên đi về nói trong bụng thôi họ trả bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Rồi họ hẹn tôi lên công ty lấy tiền, nhưng tôi sợ họ “gài” đánh mình vì trước đó họ đã hành hung mình rồi nên tôi ghé công an để trình báo sự việc, một mặt để lấy tiền thù lao, một mặt để công an bảo vệ sự an toàn cho mình.

Khi công an kêu anh chủ nhiệm phim lên đối chất thì anh ấy thừa nhận có hành hung tôi và xin lỗi, hứa trả tiền cho tôi. Tôi cũng đã định bỏ qua nhưng sau đó chị giám đốc công ty thách thức tôi nếu đã đưa sự việc lên công an thì đi mà kiện, họ hầu kiện chứ không trả tiền cát-sê cũng như phục trang của tôi. Mà tôi về nhà thì đếm lại trên YouTube vẫn là 14 tập phim chứ không phải 13 như họ nói.

* Tuy nhiên phía công ty sản xuất là chị Trần Thị Tranh Thủy có phản hồi lại với truyền thông rằng anh vi phạm hợp đồng, không đến đúng giờ quay và còn hạch sách đạo diễn…, và rất nhiều lý do trong quá trình làm việc?

- Sau đó phía chị Thủy có lên báo để phản pháo tôi nhưng những lý do chị ấy đưa ra để không trả cát-sê cho tôi là không chính đáng. Thứ nhất, tôi không vi phạm một điều gì trong hợp đồng. Vì nếu tôi vi phạm hợp đồng, tôi đi trễ khiến mọi người không quay được thì họ đã lập biên bản tôi tại trường quay rồi, đằng này tôi chẳng bị lập một cái biên bản nào trong suốt quá trình làm việc với họ.

Có lần đi quay dưới khu vui chơi Suối Tiên, tôi có kẹt lịch quay đoàn khác nên có báo trước là quay tranh thủ để đúng 5 giờ chiều tôi còn đi. Tôi ngồi chờ từ 7 giờ sáng đến tối mịt nhưng họ vẫn không quay cho tôi một phân cảnh nào, họ quay cảnh khác đến tối muộn thì tôi đâu thể theo họ được, tôi còn công việc khác của mình nên đến 4 giờ 45 phút tôi mới xin phép về. Lúc đó họ năn nỉ tôi ở lại quay nhưng đâu có được, tôi có lịch hẹn với chỗ khác, tôi đã báo trước rồi mà. Chuyện này mọi người trong đoàn làm chứng. Chị Thủy còn nói tôi hạch sách, chửi bới đạo diễn là càng không đúng vì giữa tôi và anh đạo diễn quay phim Thiên thần 1001 vốn là chỗ thân tình. Vai của tôi trong phim cũng là vai phụ, vai khách mời, tôi không phải ngôi sao thì càng không có lý do gì để tôi dám hạch sách đạo diễn. Tôi cũng nhấn mạnh là chưa bao giờ muốn lôi kéo những người bên ngoài vào những rắc rối của mình. Vấn đề của tôi và công ty sao chị giám đốc lại kéo đạo diễn phim vào làm gì. Nếu tôi sai với anh ấy thì anh ấy lên tiếng rồi chứ không cần ai nói hộ, làm vậy ảnh hưởng công việc người ta tội nghiệp.

Biên bản thương lượng giải quyết tại công an phường 2, quận Tân Bình sau khi diễn viên Thanh Tuấn bị hành hung Biên bản có chữ ký của cả chủ nhiệm đoàn phim và cán bộ phường

Chị Thủy còn lên báo bảo tôi vi phạm hợp đồng đáng ra phải bồi thường 100 triệu đồng nhưng do thấy vợ tôi mới sinh em bé nên bỏ qua và đồng ý trả cho tôi thù lao 13 tập phim là lại càng vô lý. Vợ tôi sinh con từ trước khi tôi quay và ký hợp đồng với họ, phim đóng xong thì con tôi cũng đã lớn, vợ con tôi chả liên quan gì. Mà họ nói kiểu đó khác nào nói họ “bố thí” cho tôi, tôi đâu có cần, tôi làm việc nghiêm túc và đường hoàng đòi tiền công thì họ phải trả cho tôi chứ không thể nói chuyện kiểu đó. Còn nếu nói tôi vi phạm hợp đồng thì tại sao ngay lúc vi phạm đó không nói mà đến giờ mới nói.

Tóm lại tôi có cảm giác họ đang cố gắng kiếm một cớ để thoái thác chuyện không chịu chi trả cát-sê cho tôi. Họ thách tôi kiện cáo vì biết diễn viên ngại điều tiếng với lại số tiền chưa đến 10 triệu đồng, lại còn là án dân sự nên họ biết tôi chẳng làm lôi thôi ra làm gì. Họ cố tình mà. Họ nói 10 cái lý do phản biện lại chuyện tôi tố họ hành hung, quỵt tiền cát-sê thì 7 trong số đó tôi đã thấy vô lý và có chứng cớ sẵn sàng để phản biện lại là vu khống, đặt điều cho tôi. Chủ nhiệm đoàn phim hành hung tôi còn giám đốc công ty thì vu khống, làm tổn hại đến danh dự, uy tín của tôi. Chị ta còn lên báo nói tôi phải xin lỗi công ty thì mới trả tiền cát-sê phim cho tôi. Tôi làm gì sai mà phải xin lỗi?

* Trước nay anh có gặp trường hợp nào tương tự chưa?

- Chuyện nhà sản xuất bê trễ trả tiền diễn viên đôi khi là do nguồn tiền, nguồn tài trợ chưa “rót” giải ngân kịp. Tôi luôn hiểu và rất thông cảm trước nay. Thậm chí như lần này họ nói với tôi đàng hoàng, nói chưa có tiền kêu tôi chờ thì tôi cũng không làm căng chi, đàng này họ dồn mình vô thế đường cùng rồi vu khống, đặt chuyện mình làm việc thiếu chuyên nghiệp. Họ làm ảnh hưởng uy tín, danh dự tôi nên tôi không thể im lặng nữa. Hơn nữa thù lao đó là công sức làm việc của tôi, đâu thể nào họ nói bao nhiêu là tôi nhận bấy nhiêu được. Tôi đi làm chứ không có đi xin ai bao giờ, làm bao nhiêu thì nhận đúng bấy nhiêu. Còn nếu tình cảm thì thỏa thuận vậy với nhau ngay từ đầu để cát-sê được vừa ý đôi bên. Chẳng ai muốn lôi chuyện này ra um xùm làm gì, có tốt đẹp gì đâu.

* Vậy đến giờ thì bên phía đoàn phim có liên lạc lại với anh chưa, đồng nghiệp đóng chung với anh có nói gì không?

- Tôi vẫn đang chờ nhưng họ không gọi gì cho tôi cả, còn thách thức tôi kiện và lên báo vu khống, bắt tôi xin lỗi các kiểu. Nhưng như đã nói, họ cứ mơ đi, tôi đâu sai mà phải xin lỗi, chỉ đúng lỗi tôi sai thật sự đi thì tôi mới xin lỗi. Số tiền cát-sê chưa đến 10 triệu đồng, chả giá đáng bao nhiêu nhưng đó là mồ hôi công sức của tôi và tôi đòi còn là vì danh dự của mình. Người nghệ sĩ làm việc vì đam mê nên đừng làm chúng tôi nhục chí như thế. Tôi có đầy đủ bằng chứng cho những gì mình nói và sẵn sàng phản bác lại những điều bịa đặt, vu khống tôi trên báo mấy hôm nay. Các bạn cứ liên hệ với phía đoàn phim để có cái nhìn đa chiều, tôi sẵn sàng đối chất.

* Xin cảm ơn những chia sẻ của diễn viên Thanh Tuấn!