Diễn viên Úc kêu gọi được 45 triệu USD khắc phục thảm họa cháy rừng

Celeste Barber sinh năm 1982, cô bắt đầu nổi tiếng với những ảnh chế hài hước, vui nhộn về nhiều ngôi sao đình đám: Jennifer Lopez, Cardi B, Kardashians, Justin Bieber, Mariah Carey…. Hiện nghệ sĩ 37 tuổi là diễn viên hài rất được yêu thích tại Úc với các bộ phim như All Saints hay The Let Down

ẢNH: INSTAGRAM NV