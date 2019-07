Diễn viên xứ Hàn đối mặt với án tù tại Thái Lan vì bắt sò tai tượng

Sự việc bắt đầu từ khi ngôi sao sinh năm 1996 tham gia Law Of The Jungle (một chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc) tại Vườn quốc gia Hat Chao Mai, Thái Lan. Trong quá trình lặn dưới nước, nữ diễn viên phim My First Love nhìn thấy một con sò tai tượng nằm giữa rạn san hô và tìm cách gỡ nhưng không thành. Sau hai lần dùng sức để bắt, cô bỏ cuộc và thất vọng ngoi lên mặt nước thông báo không thể gỡ được sinh vật dưới biển này. Người đẹp 23 tuổi tiếp tục lặn xuống nước và nhắm đến mục tiêu khác. Lần này, cô nhìn thấy một con sò tai tượng khác và gỡ con vật lên khoe với mọi người. Tổng cộng nghệ sĩ bắt được ba con sò tai tượng sau đó tự nhận mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Cảnh phim ghi lại quá trình nữ diễn viên sinh năm 1996 bắt sò tai tượng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CT

Được biết những con sò do nữ diễn viên này “săn” được là sinh vật có tên trong danh sách loài quý hiếm và được pháp luật Thái Lan bảo vệ nghiêm ngặt. Ông Narong Kongaid, đại diện vườn quốc gia Hat Chao Mai nói với AFP rằng ông đã nộp hai cáo buộc chống lại nữ nghê sĩ xứ Hàn vì vi phạm quy định của Vườn quốc gia cũng như luật Bảo vệ Động vật hoang dã tại Thái Lan. Theo người này, Lee Yeol Eum sẽ phải chịu án tù 5 năm. “Dù công ty sản xuất đã xin lỗi nhưng đây là vụ án hình sự và chúng tôi không thể rút đơn khiếu nại. Cảnh sát sẽ có cách để tìm ra Lee ngay cả khi cô ấy không còn ở Thái Lan”, ông Narong Kongaid khẳng định.

Theo AFP, mặc dù khiếu nại hình sự này đã được đệ trình lên cảnh sát nhưng quyết định đối với trường hợp của nữ diễn viên xứ kim chi vẫn phải phụ thuộc vào công tố của tòa án nước này. Các công tố viên sẽ cân nhắc liệu mỹ nhân họ Lee sẽ bị truy tố đến cùng hay vụ việc được bỏ qua. Người đẹp 23 tuổi có thể chịu tù 5 năm theo luật Vườn Quốc gia hoặc 4 năm nếu tìm thấy những hành vi vi phạm luật Bảo vệ Động vật hoang dã. Cả hai điều luật này cũng quy định mức phạt tiền khoảng 40.000 baht (hơn 30 triệu đồng).

Lee Yeol Eum đứng trước nguy cơ ngồi tù vì hành vi của cô ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CT

Sau rắc rối này, phía nhà sản xuất của Hàn Quốc đã đưa ra lời xin lỗi sâu sắc vì đã không nhận thức được các quy định về động vật hoang dã của Thái Lan. “Chúng tôi sẽ thận trọng hơn với hành động của mình khi sản xuất các chương trình trong tương lai”, đơn vị này cam kết.

Lee Yeol Eum sinh năm 1996 và là gương mặt mới của làng giải trí Hàn Quốc. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 2013 và ghi dấu ấn qua các tác phẩm như: Divorce Lawyer in Love, Monster, The King, My first love…