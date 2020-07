Diệu Nhi nhặt ve chai giữa Sài Gòn giúp ông bà cụ nghèo

Ngày may mắn là hành trình tìm kiếm, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, vượt qua khó khăn về vật chất lẫn tinh thần. Ngày may mắn được xây dựng mang tính giải trí , nhân văn, nhiều nụ cười nhưng cũng đầy nước mắt qua những câu chuyện có thật truyền cảm hứng. Số đầu tiên của chương trình có sự góp mặt của diễn viên Diệu Nhi.

Trong thời điểm hiện tại, những ảnh hưởng và hậu quả của dịch Covid-19 vẫn còn đó, Ngày may mắn ra đời mang nhiều ý nghĩa hơn khi chương trình tìm kiếm và trao một ngày may mắn cho những hoàn cảnh khó khăn , giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình với mong muốn có cơ hôi thực hiện những điều ý nghĩa cho cộng đồng, và sẻ chia yêu thương. Ở mỗi tập, các nghệ sĩ sẽ đi gặp gỡ, giúp đỡ, trải nghiệm một ngày cùng nhân vật, sau đó mang đến những món quà thiết thực ý nghĩa.

Ngày may mắn lên sóng số đầu tiên với khách mời là diễn viên Diệu Nhi. Dù bận rộn với công việc, Diệu Nhi vẫn dành thời gian tham gia hành trình của Ngày may mắn cùng nhà sản xuất chương trình là T Production, mang 'ngày may mắn' đến cộng đồng và những nhân vật bất hạnh trong xã hội.

Diệu Nhi đến tận nhà giúp đỡ ông bà cụ Ảnh: Trần Anh

Câu chuyện đầu tiên khiến Diệu Nhi không cầm được nước mắt là sự vươn lên trong khó khăn, đói khổ nhưng vẫn yêu nhau suốt 60 năm của vợ chồng cụ Duy Tế sống ở Q. Bình Thạnh (TP.HCM), hàng ngày nhặt ve chai kiếm vài chục ngàn đồng mưu sinh.

Để giúp đỡ bà cụ hoàn thành công việc trong 1 ngày, Diệu Nhi xông xáo xắn tay áo, lần đầu nhặt rác, nhặt ve chai bên bờ kênh giữa lòng Sài Gòn. Dù vất vả giữa trời nắng gắt, song với sự lém lỉnh duyên dáng của mình, Diệu Nhi cũng khiến công việc trở nên nhẹ nhàng và thích thú hơn, khiến người dân ven đường cũng bật cười và nhiệt tình hỗ trợ Diệu Nhi hoàn thành công việc nhanh chóng.

Diệu Nhi xông xáo giúp ông bà cụ nhặt ve chai Ảnh: Trần Anh

Có trực tiếp về đến nơi ở của ông bà cụ mới cảm thấy xót thương với hoàn cảnh ông bà cụ tuổi đã già nhưng sống nhờ người dân trong một ngôi nhà lụp xụp, tăm tối nằm khuất bên trong hẻm nhỏ. Ngồi trò chuyện cùng ông bà, Diệu Nhi xúc động và khâm phục nhân vật bởi dù số phận có bất hạnh đến đâu họ vẫn nhìn cuộc sống lạc quan để sống tiếp quãng đời còn lại bằng tình yêu dành cho nhau suốt 60 năm qua.

Suốt buổi trò chuyện cùng Diệu Nhi, ông bà cụ còn luôn nắm chặt tay nhau, dành cho nhau những hành động quan tâm ngọt ngào, đến cả cách xưng hô vẫn mặn nồng như những đôi tình nhân trẻ khiến Diệu Nhi càng thêm ngưỡng mộ và tin rằng “ngôn tình vẫn có ở đời thực”.

Trải nghiệm nhiều xúc động giúp Diệu Nhi có thêm cảm xúc mới

Là khách mời mở màn cho số đầu tiên của chương trình, sự xuất hiện của Diệu Nhi mang đến nhiều niềm vui, là động lực cổ vũ tinh thần cho nhân vật.

Trải nghiệm tuyệt vời của Diệu Nhi khi đi nhặt ve chai ở Sài Gòn Ảnh: Trần Anh

Diệu Nhi chia sẻ: “Khi biết nhân vật có con nhưng lại phải chịu cảnh ở xa con, không được con cái chăm sóc, phụng dưỡng, Nhi cảm thấy thật sự thương xót cho ông bà cụ, nhưng cũng rất ngưỡng mộ tình yêu đậm sâu, lãng mạn họ dành cho nhau. Những công việc của họ trước giờ mình không để ý, tưởng chừng như đơn giản và bình thường nhưng khi mình trải nghiệm mới hiểu được cái vất vả, nguy hiểm và hoàn cảnh của những người làm công việc đó thế nào. Cám ơn chương trình Ngày may mắn, bởi vì lần đầu tiên Nhi được tham gia một chương trình thiện nguyện mà được trải nghiệm cuộc sống thực tế cùng nhân vật, ở trong căn nhà của họ và lắng nghe những câu chuyện của họ. Tất cả đã mang đến cho Nhi những cảm xúc mới mà chưa chắc trong công việc thường ngày mình đã có được”.

Diệu Nhi rất vui khi làm được những điều ý nghĩa mang tính chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội Ảnh: Trần Anh

Ngày may mắn được êkíp T Production phối hợp thực hiện cùng Đài Truyền hình TP.HCM, và sự hỗ trợ nhiệt thành đến từ các ban ngành địa phương: Thành Đoàn TP.HCM, Trung Tâm Công tác Xã hội Thanh Niên TP.HCM... Chương trình được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 sáng thứ 6 hàng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 31.7 với tập có Diệu Nhi (sau đó phát lại trên kênh YouTube T Production).