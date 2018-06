Điều tra lại vụ tự sát của nữ diễn viên 'Vườn sao băng' trước khi hết hạn

Cách đây 9 năm, cái chết của Jang Ja Yeon khi mới 29 tuổi giữa lúc sự nghiệp đang thăng tiến khiến dư luận bàng hoàng. Đáng nói hơn, bức thư tuyệt mệnh hé lộ 31 cái tên đình đám của làng giải trí từng lạm dụng tình dục cô càng làm công chúng bức xúc. Trong thư, cô cho biết những người này đã bắt buộc mình uống rượu và cưỡng ép cô quan hệ tình dục.



Lúc bấy giờ, hơn 40 cảnh sát đã bắt tay vào điều tra trong 4 tháng với sự giúp sức của một nhóm điều tra đặc biệt từ phía văn phòng truy tố. Tuy nhiên cuối cùng, những người đẩy nữ nghệ sĩ đến bước đường cùng lại không bị trừng trị đích đáng vì thiếu bằng chứng. Chủ tịch công ty và quản lý của cô chỉ bị án treo. Vụ án khép lại với kết luận cô tự sát vì trầm cảm.

Tin tức điều tra lại vụ án của Jang Ja Yeon được xem là một chiến thắng vang dội của phong trào #MeToo

Cách đây không lâu, tin tức chính phủ xem xét tái điều tra vụ án của Jang Ja Yeon nhận được sự đồng tình to lớn. Và đến ngày 5.6.2018, Bộ Tư pháp Hàn Quốc chính thức chỉ định mở lại vụ của sao phim Vườn sao băng, nhằm tìm ra nguyên nhân cụ thể.

Được biết, chỉ còn hai tháng nữa là vụ của Jang Ja Yeon sẽ hết hạn điều tra. Quyết định của Bộ Tư pháp Hàn Quốc được đưa ra trước thời điểm then chốt này là động thái được truyền thông và công chúng ủng hộ.

Được biết, bức thư trước khi chết của Jang Ja Yeon không chỉ công bố hàng loạt kẻ "tai to mặt lớn" hiếp đáp mình mà còn chia sẻ những điều cô đã chịu đựng khi là một tân binh. Người đẹp sinh năm 1980 trở thành công cụ phục vụ tình dục cho chủ biên tạp chí, đạo diễn phim truyền hình, nhà sản xuất chương trình… để đổi lấy cơ hội trong công việc. Cô còn bị đe dọa nếu như từ chối.

Thời hạn điều tra vụ tự tử của Jang Ja Yeon là ngày 4.8.2018

Cảnh sát một lần nữa công bố rộng rãi danh sách 10 trong số 31 nhân vật "máu mặt" như: chủ tịch tờ Chosun Ilbo Bang Sang Hoon, phó chủ tịch tờ Sports Chosun Bang Myung Hoon, cựu đạo diễn truyền hình Go Dae Hwa, nhà sản xuất kiêm đạo diễn Jung Seho, nhà sản xuất kiêm đạo diễn Vườn sao băng Jeon Ki Sang, đạo diễn âm nhạc Song Byung Joon…

Sinh năm 1980, Jang Ja Yeon chỉ góp mặt trong vỏn vẹn bốn tác phẩm gồm My Ugly Sweetie, The Weird Missing Case of Mr. J, Searching for the Elephant và Boys Over Flowers (hay còn gọi là Vườn sao băng bản Hàn). Năm 2009, cô tự tử bằng cách treo cổ tại nhà riêng vì không thể chịu được áp lực khi bị buộc phải phục vụ tình dục cho các ông lớn của ngành truyền thông giải trí.