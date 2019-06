Đinh Hương xin lỗi Thu Phương vì 'chiều' Yaya Trương Nhi quá mức

Được tiết lộ là sẽ chơi lớn tại vòng thi Mash up - Liên khúc của Trời sinh một cặp mùa 3, Yaya Trương đã viết hẳn bản rap Call me Yaya để trình diễn cùng Word up với huấn luyện viên Đinh Hương.

Mở đầu tiết mục Yaya Trương Nhi tung ngay "hàng nóng" của mình khi thể hiện đoạn rap do chính cô sáng tác với những ca từ mạnh mẽ, sắc bén: “Tôi hát không hay, rap nghe cũng tạm nhưng không phải là bình hoa di động”.

Bên cạnh đó, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, nữ diễn viên khuấy động cả trường quay khiến khán giả và giám khảo nhún nhảy khi trổ tài chơi DJ. Đặc biệt theo tiết lộ của Đinh Hương, toàn bộ phần dàn dựng đều do một tay nữ diễn viên thực hiện.

Tuy nhiên, vì quá sa vào phần khuấy động sân khấu, Yaya Trương Nhi bị Phạm Toàn Thắng nhắc nhở: “Tôi không phủ nhận tiết mục hôm nay bạn thổi tung sân khấu lên. Tôi biết Đinh Hương rất chiều Yaya để bạn ấy bùng nổ hơn. Vai trò của Hương hôm nay mờ nhạt khi bạn chưa kiềm Yaya lại. Nay bài hát Yaya dùng khá nhiều tiếng Anh nhưng bạn phải phát âm tốt hơn vì nếu phát âm sai thì người khác hiểu sai, nghe nó kỳ”.

Ảnh: Cotin Yaya Trương Nhi khoáy động sân khấu với màn chơi DJ, hát rap và nhảy

Trước lập luận của nam giám khảo, Yaya Trương Nhi chia sẻ: “Thật ra hai chị em không có thời gian luyện tập vì lịch quá kín. Hôm qua cả hai chị em mới tập với nhau và chị Hương không có thời gian để sửa cho em. Em sẽ rút kinh nghiệm lần sau".

Ảnh: Cotin Các giám khảo tranh luận với nhau về phần thi của Yaya Trương Nhi và Đinh Hương Huy Tuấn liền chia sẻ: "Tôi cũng đồng tình với quan điểm của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, tại vì khán giả thì không thể biết được câu chuyện hậu trường nó như thế nào mà tôi nghĩ họ cũng không cần biết. Chúng ta là nghệ sĩ, đã lên sân khấu thì phải chỉnh chu mọi thứ. Cái tôi đánh giá cao nhất ở đây là sự hết mình của Yaya, nhưng em hưng phấn quá thành ra tiết mục của em đôi khi nó không được kiểm soát phần sau nên bài hát sau thực sự không hiệu quả. Quan trọng là tiết mục của Hương đôi khi quá mạo hiểm bởi vì vòng trước là một Yaya khác hẳn thì vòng này là một bước thụt lùi...".

Nghe vậy, Thu Phương lập tức cắt lời Huy Tuấn và lên tiếng bảo vệ phần thi của cô trò Đinh Hương: “Tôi lại không đồng ý với quan điểm Huy Tuấn. Anh Tuấn cứ thử lên đó đi, máy móc rồi anh thử làm xem, rồi anh nhảy nhót và rap coi. Với những gì em làm hôm nay, đúng là theo góc độ chuyên môn thì có một chút Phương đồng ý với anh Tuấn là có một chút đòi hỏi với em. Nhưng tôi nghĩ gánh nặng và trách nhiệm thuộc về Đinh Hương vì Yaya đã làm trọn tinh thần của bài hát”.

Nhận thấy thiếu sót của mình, huấn luyện viên Đinh Hương lên tiếng: “Em muốn được nhận lỗi về mình và mong là vì đó là lỗi của em nên em muốn chị Thu Phương cho em cơ hội sửa sai”. Thu Phương bật cười sau lời chia sẻ của Đinh Hương và cô cho phần thi của Yaya được 9,75 điểm. Huy Tuấn, Phạm Toàn Thắng cho 9,5 điểm.